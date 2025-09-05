Cultura música chilena

Jorge González sobre la piratería: “Los que van a las protestas antipirateo son puros huevones que no venden ni un disco”

05.09.2025 / 11:24

En una reciente entrevista, el exlíder de Los Prisioneros cuestionó la postura de la industria frente a la circulación no autorizada de música. “El compadre gana unos pesitos haciendo los discos, a la gente le sale el disco más barato. Fantástico”, respaldó.

Jorge González volvió a reflexionar sobre la industria musical en Chile.

En una conversación íntima con Cristián “Chico” Pérez para El Cuarto de Música, el exlíder de Los Prisioneros revivió los años clave de la banda nacional.

Asimismo, entre recuerdos de La Voz de los 80 y el éxito de Pateando Piedras, González entregó una mirada sin filtros sobre la industria discográfica chilena y la circulación de su obra, abordando sin rodeos la piratería y el circuito informal que rodeó a Los Prisioneros en los 80.

Ante la mención de Pérez por los casetes replicados ilegalmente que corrían “de mano en mano” en reuniones y fiestas de la época, el músico, que en 2015 sufrió un accidente cerebrovascular que marcó su retiro de los escenarios por un tiempo, fue categórico: “Yo creo que ahí se pasó el disco (La Voz de los 80). Encontraba que era bueno, porque creaba una especie de mística”.

Y al ser consultado por el periodista respecto a si le molestaba que sus fans piratearan su material, remató: “¡No! ¿Te hay fijado que los gallos que van a las protestas antipirateo son puros huevones que no venden ni un disco? ¿(A los) que nadie les piratea los discos?”.

Más adelante, agregó: “Yo qué me voy a andar quejando de que un compadre piratee un disco. Y aparte, si estamos con cosas, los sellos son los más piratas de todos. Así que qué vienen con hueás”, enfatizó.

“La gallada lo pasa bien. La gente es alegre. El compadre gana unos pesitos haciendo los discos, a la gente le sale el disco más barato. Fantástico”, concluyó.

