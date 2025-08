Jorge González dispara contra el sonido del rock latino y acusa que The Police cometió “crímenes contra la humanidad musical”

En una conversación reciente, el destacado músico chileno explicó por qué el sonido de Los Prisioneros, en pleno auge de los años 80, fue distinto al de otras bandas reconocidas a nivel regional como GIT, Maná y Soda Stereo. Asimismo, manifestó su distancia con la estética dominante de aquella época.

Jorge González expresó su desacuerdo con la estética predominante del pop latinoamericano de los años ochenta.

El músico chileno, de hoy 59 años y reconocido por su trayectoria como exlíder de Los Prisioneros, este mes publicó material musical inédito a través de la plataforma Bandcamp.

Las composiciones fueron registradas en su hogar, algunas de forma instrumental y otras con voz, en colaboración con la cantante Colombina Parra.

El lanzamiento, en tanto, marca una nueva etapa en su carrera, desarrollada de forma independiente y alejada de la industria tradicional.

Tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2015, González ha mantenido un bajo perfil mediático, enfocándose en su proceso de recuperación y en la creación musical como parte de su rehabilitación física y emocional.

En entrevista con el medio chileno La Rata, el artista explicó que estas nuevas grabaciones surgieron a partir de sesiones de improvisación, sin planificación previa ni intención de promocionarlas.

“No considero hacer promoción alguna. No le veo sentido en mi vida. Quizá, sea más atractiva, pegadiza, no lo sé. Me la suda, en verdad”, señaló.

Además de compartir detalles sobre su proceso creativo actual, González reflexionó sobre su relación con la historia reciente del pop latinoamericano.

Aunque Los Prisioneros fueron parte central del fenómeno del rock en español durante los años ochenta, el músico marcó distancia con la estética sonora que predominó en ese período.

Los Prisioneros “no tenía nada que ver” con el resto del rock latinoamericano

“Nosotros estamos ahí en el rock latino por la época, pero por música no tiene nada que ver”, afirmó.

En esa línea, diferenció el sonido de su banda respecto al de otras agrupaciones contemporáneas: “O sea, Muevan las industrias no tiene que ver con Valija Diplomática en sonido. En cambio, Valija, Upa! y GIT son parecidos. Tienen algo en común, como el tamborcito típico de los ’80”.

González también cuestionó las influencias internacionales que, según su visión, definieron la sonoridad de varias bandas de la región.

“Es el The Police, que pienso que ellos debieran ser juzgados por el tribunal de la música internacional, por crímenes contra la humanidad musical. Nos legaron a Os Paralamas do Sucesso y Soda Stereo, que todo bien hasta ahí, pero también a Maná y GIT”.

En su testimonio, el músico recordó que incluso en la producción del primer disco de Los Prisioneros, La voz de los ’80, buscaron alternativas para evitar replicar las fórmulas sonoras que circulaban en ese momento.

“Yo quería usar el tambor con gate que tenían The Cars, pero Panchito (Straub) me dijo ‘yo no tengo ese efecto, es muy caro’ y se las ingenió con el sinte. Y ahí me di cuenta de que tenía recursos, porque perilló algo que no tenía ninguna otra banda”.

Desde su casa, con un estudio casero instalado y sin intenciones de realizar conciertos en vivo, González continúa componiendo con total autonomía.

En tanto, reafirmó su convicción por continuar manteniéndose activo desde el margen. “No necesito que una cosa me dé ideas. Las tengo de sobra. Siempre las tuve”, concluyó.