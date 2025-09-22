“Son maduros para su edad”: Jon Bon Jovi respalda matrimonio de su hijo Jake con Millie Bobby Brown y habla sobre su nueva nieta

Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (23) contrajeron matrimonio en 2024 y, en agosto pasado, dieron inicio a una nueva etapa al anunciar la llegada de su primera hija, vía adopción. “Quiero ver fotos (de la bebé) cada dos días”, confesó Jon Bon Jovi sobre su nuevo rol como abuelo.

Jon Bon Jovi se refirió públicamente a la noticia de que su hijo Jake Bongiovi (23) y la actriz Millie Bobby Brown (21) se convirtieron en padres tras adoptar a una niña, confirmando así su debut como abuelo.

La joven pareja, que en 2024 tuvo dos celebraciones de matrimonio (una íntima y otra más amplia en Italia) anunció en agosto la llegada de su primera hija en común.

La noticia fue compartida en un comunicado publicado en Instagram.

“Este verano recibimos a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad”.

Lee también: Millie Bobby Brown se convierte en madre a los 21 años junto a Jake Bongiovi

En entrevista con la creadora de contenido Bunnie XO, publicada en TikTok el domingo, el músico estadounidense de 63 años describió con entusiasmo el nuevo rol que asume en su vida personal.

“Es una locura, pero es maravilloso”, dijo al ser consultado sobre la adopción.

Además, enfatizó cómo la bebé fue recibida de inmediato como parte de la familia: “Adoptaron a una bebé. La conoces, obviamente… y de inmediato se convierte en tu nieta, ¿me entiendes? En tu bebé”.

El líder de Bon Jovi, por su parte, también reconoció que se ha vuelto un abuelo ansioso por estar al tanto de cada detalle.

“Es algo hermoso. Quiero ver fotos cada dos días. Ya soy ese tipo de abuelo molesto”, comentó entre risas.

Lee también: Fue una boda “familiar y muy pequeña”: Jon Bon Jovi confirma que su hijo, Jake Bongiovi, y la actriz Millie Bobby Brown están casados

Durante la conversación, Bon Jovi recordó las razones por las que estuvo de acuerdo con el matrimonio de Jake y la actriz británica, pese a su juventud.

“Les dimos la bendición porque lo entendemos. Son bastante maduros para su edad. Ella proviene de una familia donde sus padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes”, explicó.

“Ella y Jake se enamoraron y pensamos: ‘Está bien, los vamos a apoyar’. Y está funcionando”, consignó.