Fue una boda “familiar y muy pequeña”: Jon Bon Jovi confirma que su hijo, Jake Bongiovi, y la actriz Millie Bobby Brown están casados

(CNN) — Jon Bon Jovi finalmente confirmó que su hijo, Jake Bongiovi, se casó con la actriz británica Millie Bobby Brown en una ceremonia íntima.

Al artista le preguntaron sobre los rumores habían contraído nupcias durante una aparición en el programa The One Show, de la BBC, el martes.

“Están genial”, contestó ante la pregunta de cómo se encontraba la pareja.

“Son absolutamente fantásticos. Fue un matrimonio familiar muy pequeño. La novia estaba guapísima, y Jake está contentísimo. Y sí, es verdad“, dijo, confirmando los rumores sobre el matrimonio.

Love is in the air! 💍👀

Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX

— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 28, 2024