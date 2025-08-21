Millie Bobby Brown se convierte en madre a los 21 años junto a Jake Bongiovi
Por CNN Chile
21.08.2025 / 15:03
La joven pareja, que contrajo matrimonio en 2024, compartió la noticia en redes sociales y pidió respeto a su privacidad.
(CNN) — La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida por su papel de Eleven en Stranger Things, y su esposo Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, anunciaron este jueves que adoptaron a una niña.
La noticia fue compartida en un comunicado publicado en Instagram.
“Este verano recibimos a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”.
Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, contrajeron matrimonio en 2024.
En marzo, la actriz ya había manifestado públicamente su deseo de ser madre joven.
En una entrevista en el podcast Smartless, explicó: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21, y mi papá a los 19. Ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake. Desde que era una bebé le decía a mi mamá, con mis muñecas, que quería ser mamá como ella lo fue conmigo”.