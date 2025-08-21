Cultura celebridades

Con información de CNN

Millie Bobby Brown se convierte en madre a los 21 años junto a Jake Bongiovi

Por CNN Chile

21.08.2025 / 15:03

{alt}

La joven pareja, que contrajo matrimonio en 2024, compartió la noticia en redes sociales y pidió respeto a su privacidad.

(CNN) — La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida por su papel de Eleven en Stranger Things, y su esposo Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, anunciaron este jueves que adoptaron a una niña.

La noticia fue compartida en un comunicado publicado en Instagram.

“Este verano recibimos a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, contrajeron matrimonio en 2024.

 

En marzo, la actriz ya había manifestado públicamente su deseo de ser madre joven.

En una entrevista en el podcast Smartless, explicó: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21, y mi papá a los 19. Ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake. Desde que era una bebé le decía a mi mamá, con mis muñecas, que quería ser mamá como ella lo fue conmigo”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Servicios Restricción: Estos son los autos que no pueden circular en Santiago este viernes 22 de agosto
Millie Bobby Brown se convierte en madre a los 21 años junto a Jake Bongiovi
Intentó atropellar a su propia hija y a su expareja en Ovalle: La grave acusación contra hombre que quedó en prisión preventiva
Se esperan hasta -8 °C: Alertan por heladas en diversas regiones del país
HBO Max lanza el primer adelanto de la temporada 2 de The Pitt: Míralo aquí
Proyecto que pone fin al CAE avanza en el Congreso | CNN Prime