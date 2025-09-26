Jennifer Lawrence rompe el silencio sobre Gaza: “No es menos que un genocidio y es inaceptable”

Durante la presentación de su película Die My Love en el Festival de Cine de San Sebastián, la ganadora del Óscar calificó la situación en Gaza como “genocidio” y afirmó sentirse “aterrada” ante la magnitud del conflicto.

Jennifer Lawrence compartió públicamente su opinión en lo que respecta al conflicto en Gaza este viernes.

“Estoy aterrada y es mortificante. Lo que está ocurriendo no es menos que un genocidio y es inaceptable”, afirmó la actriz durante una conferencia de prensa en el Festival de San Sebastián en España, instancia en la que presentó su última película Die My Love y además, fue honrada con el premio Donostia.

“Estoy aterrada por mis hijos, por todos nuestros hijos”, agregó, según Deadline aunque enfatizó que el debate no debe descargarse sobre el mundo del espectáculo.

“Solo quiero que la gente se mantenga enfocada en quiénes son los responsables y en las cosas que pueden hacer y en cuándo deben presentarse y votar, y que no dejen que los actores y los artistas que intentan expresar la libertad del arte, la libertad de expresión carguen con la culpa de quienes son realmente responsables”, consignó la ganadora del Óscar.

Sin embargo, también hizo un llamado a la empatía: “Y todos deben recordar que, cuando ignoras lo que está pasando en un lado del mundo, no pasará mucho hasta que eso también ocurra donde estás tú”.

La actriz de 35 años también subrayó que su inquietud es genuina, pero que las soluciones exceden a las celebridades.

“Ojalá hubiese algo que pudiera decir, algo que pudiera hacer para arreglar esta situación extremadamente compleja y vergonzosa. Me rompe el corazón”, señaló.

Y explicó, también, que los artistas temer que sus palabras fuesen usadas “para añadir más fuego y retórica a algo que está en manos de los representantes electos”.

Más temprano, en la misma instancia, afirmó que también le preocupa el clima político en Estados Unidos y la normalización de prácticas que erosionan la confianza pública.

“Para los jóvenes que están votando ahora, con 18 años, va a ser totalmente normal que la política no tenga integridad. Los políticos mienten, no hay empatía”, dijo, y resaltó que “la libertad de expresión en Estados Unidos se encuentra bajo ataque”.