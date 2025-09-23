Boric ante la ONU: “No quiero ver a Netanyahu destrozado con un misil, lo quiero ver enfrentando un tribunal de justicia”

Durante su discurso —el último ante este organismo en calidad de jefe de Estado— Boric enfatizó que la violencia no puede ser tolerada en ninguna de sus formas.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a la situación humanitaria en la Franja de Gaza, en el marco de su participación ante el Consejo de Naciones Unidas, instancia en la que calificó el conflicto entre Israel y Palestina como una “crisis global” y “de la humanidad”.

Durante su discurso 80ª Asamblea General de la ONU —el último ante este organismo en calidad de jefe de Estado— Boric enfatizó que la violencia no puede ser tolerada en ninguna de sus formas.

“Muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas el odio, transforma las ansias de odiar en deseos de justicia y no hacer ninguna concesión a la violencia”, señaló.

El mandatario también se refirió directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al conflicto en curso: “Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado con un misil junto a su familia, lo quiero ver a él y a los responsables del genocidio del pueblo palestino enfrentando un tribunal de justicia internacional”.

El mandatario fue aplaudido ampliamente por los presentes en la sala durante su intervención.