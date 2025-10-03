Inti-Illimani y Los Bunkers Estrenan colaboración Doble

Cultura estrenos

Esta colaboración entre ambas agrupaciones surge en el contexto de la conmemoración de los 60 años de trayectoria de Inti-Illimani.

Este jueves 2 de octubre, Inti-Illimani, precursores de la canción latinoamericana, y Los Bunkers, referentes del rock nacional y la nueva canción popular, se unieron en una colaboración doble anunciada a finales de septiembre.

El EP colaborativo de dos canciones, “El hombre es un continente” y “Lo que más quiero”, reúne la poesía y la potencia melódica de ambas agrupaciones, haciendo que converjan en un encuentro de diálogo entre generaciones que rinde homenaje a la memoria.

Bajo la producción sonora de César Jara y José Miguel Guerra, y la coproducción de los hermanos Francisco Durán y Mauricio Durán, las emblemáticas bandas nacionales estrenan esta esperada colaboración.

Los Bunkers a través de su cuenta de Instagram se refirieron al acontecimiento, destacando su respeto y admiración hacia sus colegas en esta colaboración: “Estamos honrados de ser parte de esta celebración de los 60 años de una agrupación histórica para la música chilena”.

 

