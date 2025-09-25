Cultura música

Inti-Illimani anuncia colaboración con Los Bunkers en el marco de sus 60 años de trayectoria

Por CNN Chile

25.09.2025 / 22:42

En el camino a sus 60 años de trayectoria, el grupo Inti-Illimani anunció una colaboración con Los Bunkers. La nueva canción será presentada en las diversas plataformas durante octubre.

El grupo Inti-Illimani anunció una colaboración con la reconocida banda nacional Los Bunkers, en el marco de los 60 años de trayectoria del conjunto folclórico.

A través de un video publicado en redes sociales, el compositor de Los Bunkers, Mauricio Durán, y el guitarrista César Jara revelaron que, en un “secreto lugar de la capital, en un estudio de grabación, están preparando una maravillosa sorpresa que conoceremos pronto”. Ambos artistas manifestaron que se sienten “contentos de estar colaborando juntos”.

La canción será presentada el próximo jueves 2 de octubre en diversas plataformas digitales.

 

Cabe destacar que Los Bunkers trabajó recientemente junto al artista David León, conocido en la escena musical como Kidd Voodoo, en Satirología Vol.3, con la canción Debo Aterrizar.

