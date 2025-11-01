Inti-Illimani y el camino a 60 años de trayectoria: “Hemos querido recorrerlo recogiendo cosas de cada época y también creando cosas nuevas”

La histórica agrupación chilena revisita sus clásicos junto a destacados artistas nacionales en el marco de su aniversario número 60, en conversación con CNN Chile.

A pocos meses de cumplir seis décadas de trayectoria, Inti-Illimani continúa celebrando su historia con nuevas colaboraciones y una gira nacional que recorrerá ciudad como Puerto Varas, Valdivia y Valparaíso.

En conversación con CNN Chile, Efrén Vera, integrante del grupo, destacó el trabajo constante de reinvención que ha caracterizado al conjunto a lo largo de los años. “La cosa de buscar un sonido, de entrelazar, eso nos sirve a nosotros y es lo que hemos hecho hasta ahora. Antes Inti no tenía clarinetas, no tenía música cubana, no tenía tanta cosa. Después entró el violín, los clarinetes, y ahora tenemos contrabajo”, explicó.

Por su parte, Camilo Lema, quien lleva más de una década en la agrupación, señaló que este proceso ha significado una mirada al pasado con proyección al futuro. “Este camino de los 60 años hemos querido recorrerlo recogiendo cosas de cada época, abrazarlas y también crear cosas nuevas. Eso es bonito, es un grupo que mira hacia adelante”, sostuvo.

Colaboraciones y reversiones

En la previa al aniversario, la banda lanzó una doble colaboración con Los Bunkers, versionando Lo que más quiero y El hombre es un continente. Sobre este trabajo, Mauricio Durán, guitarrista del grupo penquista, expresó: “Tiene un toque de nostalgia y algo emotivo, pero también una mirada muy actual. Nos sorprendió el arreglo que hicieron; tiene un pie bien puesto en el presente”.

Dentro de las colaboraciones de la histórica banda destacan las participaciones de La Combo Tortuga y Gepe, este último con quien reinterpretaron “Quererte Morena a Muerte”, tema que, según el propio grupo, “nunca se había tocado en vivo” y cuyo texto calificaron como “hermoso”.