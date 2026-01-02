Inicia el Festival Internacional Teatro a Mil y más de cien espectáculos

Este 3 de enero se da inicio al festival cultural, que cuenta con actividades en más de cuarenta comunas del país.

Inicia el Festival Internacional Teatro a Mil, que contará con más de cien espectáculos. Este viernes se realizó la actividad de lanzamiento en el Teatro Oriente con la obra Parcas. La voz, el ojo y la carne, uno de los espectáculos con que abrirá esta edición número 33 del festival.

La obra viene desde España y entrega una presentación de flamenco en donde se aborda el poder simbólico de la triada femenina y los mitos y leyendas que surgen de esta concepción.

“Nos encanta este mito, que son tres mujeres hacedoras del destino, muy temidas incluso por los dioses como mujeres hacedoras, ¿no? Nos gusta mucho esa idea. Además, son representantes cada una de una etapa y nosotras justo nos llevamos 10 años cada una y somos muy amigas, nos gusta mucho colaborar, nos queremos mucho. Nos admiramos mucho, entonces esta mitología nos viene como anillo al dedo”, comentó Florencia Oz, directora de la obra.

La obra Parcas. La voz, el ojo, la carne se puede disfrutar el sábado 3 a las 19:00 y el domingo 4 a las 18:00 en el Teatro Oriente, en Providencia.

Al igual que esta son una decena de presentaciones las que estarán disponibles durante todo enero.