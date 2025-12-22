Teatro a Mil 2026: 31 Minutos, pasacalles y eventos gratuitos para disfrutar este verano
Por Polet Herrera
22.12.2025 / 16:13
Del 3 al 25 de enero, Teatro a Mil 2026 trae funciones gratuitas, pasacalles y panoramas familiares para las vacaciones de verano.
El inicio del verano en Chile trae uno de los panoramas culturales más importantes del año: el Festival Internacional Teatro a Mil 2026. El evento contará con una variada cartelera de espectáculos gratuitos para disfrutar en familia y, además, tendrá habilitado el Pase Cultural.
Este beneficio entrega $50.000 para acceder a distintos panoramas culturales, como funciones de teatro, conciertos y otras actividades artísticas.
La nueva edición del evento se realizará entre el 3 y el 25 de enero de 2026, con funciones en Santiago y en diversas regiones del país. La programación incluye más de 80 espectáculos de sala y calle, provenientes de 16 países, con propuestas de teatro, danza, circo y pasacalles.
Estas son algunas de las actividades gratuitas del Festival Internacional Teatro a Mil 2026:
31 Minutos: Don Quijote
La obra se presentará el 3 de enero en el Teatro del Lago, en Frutillar, con funciones a las 16:00 y 19:30 horas. Además, tendrá una función en el Centro Cultural Chimkowe, en la comuna de Peñalolén, el 14 de enero a las 20:00 horas.
El gigante y los niños Wara Wara
Los viajeros del tiempo y el espacio, los niños wara wara de las estrellas, aterrizan en nuestras ciudades para buscar al gigante dormido. En su recorrido, visitarán diversas localidades del país para cumplir su objetivo.
Fechas y lugares del pasacalle:
- 3 de enero, a las 21:00 horas: Museo de Bellas Artes (Santiago)
- 6 de enero, a las 21:00 horas: Playa Cavancha (Iquique)
- 8 de enero, a las 20:30 horas: Peine (Antofagasta)
- 11 de enero, a las 21:00 horas: Parque Brasil (Antofagasta)
- 14 de enero, a las 20:00 horas: San Pablo con El Salitre (Pudahuel)
- 15 de enero, a las 20:00 horas: Malloquito y Progreso (Peñaflor)
- 16 de enero, a las 20:00 horas: San Felipe
- 17 de enero, a las 20:00 horas: Calle República con Camino Rinconada (Maipú)
- 18 de enero, a las 20:00 horas: Ernesto Riquelme con Santa Mercedes (San Bernardo)
- 20 de enero, a las 20:00 horas: Valle Grande con Camino del Sol (Lampa)
- 21 de enero, a las 20:00 horas: Parque Juan Pablo II (Puente Alto)
- 22 de enero, a las 20:00 horas: 30 de octubre con Los Comandos (Pedro Aguirre Cerda)
- 23 de enero, a las 20:00 horas: Parque Las Palmeras (Renca)
- 24 de enero, a las 20:00 horas: Av. Las Torres con Nevado Tres Cruces (Peñalolén)
- 25 de enero, a las 20:00 horas: O’Higgins con Balmaceda (Buin)Este pasacalle sorprenderá con luces y colores vibrantes.
Océano: los peces inundan la calle
En la cruzada de un náufrago, será acompañado por 22 especies nativas de nuestro maritorio austral.
Fechas y lugares del pasacalle:
- 4 de enero, a las 21:30 horas: Av. Condell con Arturo Prat (Renca)
- 7 de enero, a las 21:30 horas: Víctor Troncoso con Gerardo Muñoz (Buin)
- 8 de enero, a las 21:30 horas: Aeropuerto con Av. 5 de Abril (Estación Central)
- 9 de enero, a las 21:30 horas: San Felipe
- 10 de enero, a las 21:30 horas: Teniente Cruz con Travesía (Pudahuel)
- 11 de enero, a las 21:30 horas: Calle Cooperación con Plano Regulador (Pedro Aguirre Cerda)
- 13 de enero, a las 21:30 horas: Av. 5 de Abril 779 (Maipú)
- 14 de enero, a las 21:30 horas: Santa Teresa con Incahuasi (San Bernardo)
- 15 de enero, a las 21:30 horas: Av. Los Halcones con Av. La Hacienda (Lampa)
- 16 de enero, a las 21:30 horas: Av. Fermín Vivaceta con Las Enredaderas (Independencia)
- 17 de enero, a las 21:30 horas: Av. Carrascal con General Brayer (Quinta Normal)
- 22 de enero, a las 21:30 horas: Centro Cultural de Casablanca
- 23 de enero, a las 21:30 horas: Parque Municipal El Trapiche (Peñaflor)
- 24 de enero, a las 21:30 horas: Av. Bicentenario con Alonso de Córdova (Vitacura)
- 25 de enero, a las 21:30 horas: La Calera.
Para revisar la cartelera completa por región, comuna y disciplina, se puede ingresar al sitio oficial del Festival Internacional Teatro a Mil: https://www.teatroamil.cl/