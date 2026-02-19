Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Mon Laferte: ¿Candidatos para la Gaviota de Platino 2026?

A cinco días del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, la pregunta sobre quién podría sumarse al selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino —solo cinco en 65 años— abre el debate entre los artistas de esta edición.

El decreto municipal 1530 establece dos requisitos excluyentes para el galardón: al menos 30 años de carrera y un “vínculo íntimo y recíproco con el Festival”, reflejado en participaciones memorables a lo largo del tiempo.

Los contendores según los criterios

Entre los artistas que superan las tres décadas de trayectoria figuran Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel. Sin embargo, su conexión con Viña es dispar: Estefan solo actuó en 1983 con Miami Sound Machine y regresa después de 43 años; Pet Shop Boys debuta este viernes; Juanes suma su cuarta visita sin un arraigo profundo; y Yandel ha pasado en tres ocasiones con Wisin & Yandel y una como solista.

Todos cumplen el primer requisito, pero ninguno exhibe una historia consolidada con la Quinta Vergara.

En la vereda opuesta, Mon Laferte emerge como la única artista con un vínculo emocional probado tras sus icónicas presentaciones de 2017 y 2020. Sin embargo, su carrera formal comenzó en 2003, por lo que no alcanza los 30 años de trayectoria exigidos.

La decisión final dependerá de la petición del público y la evaluación de la Dirección del Festival, que deberá sopesar si la excepcionalidad de la conexión puede suplir los años de carrera o si la tradición se impone sobre la emoción.