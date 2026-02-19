Gaviota de Platino 2026: ¿Cuáles son los requisitos para llevarse el preciado galardón?

El decreto municipal 1530 establece los requisitos para el máximo galardón, reservado a figuras con trayectoria consolidada y conexión histórica con el festival. Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel cumplen la primera condición, pero ninguno exhibe un arraigo profundo con el certamen.

A cinco días del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, la posibilidad de una nueva Gaviota de Platino abre el debate.

Según reportó La Tercera, el decreto 1530, emitido por la Municipalidad de Viña del Mar en febrero de 2025, establece que este galardón “excepcionalísimo” reconoce a artistas con al menos 30 años de carrera y un “vínculo íntimo y recíproco con el Festival”, reflejado en participaciones constantes o memorables a lo largo del tiempo.

Los candidatos y sus opciones

Entre los artistas de esta edición, Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel superan las tres décadas de trayectoria. Sin embargo, su conexión con la Quinta Vergara es dispar: Estefan solo actuó en 1983 con Miami Sound Machine; Pet Shop Boys debuta este año; Juanes suma su cuarta visita sin un arraigo profundo; y Yandel ha pasado en tres ocasiones con Wisin & Yandel y una como solista.

Mon Laferte, con presentaciones icónicas en 2017 y 2020, posee el vínculo emocional, pero no alcanza los 30 años de trayectoria exigidos, ya que su carrera formal comenzó en 2003. La decisión final dependerá de la petición del público y la evaluación de la Dirección del Festival.