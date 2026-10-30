Una familia marcada por silencios y prejuicios: Gens, la nueva obra de teatro que llega al Teatro Nescafé de las Artes

Una muerte inesperada obliga a una mujer a enfrentarse a un capítulo desconocido de la historia de su familia. Ese es el punto de partida de Gens, obra que tendrá su estreno el próximo 20 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

Escrito por la dramaturga Eliana Hernández Aravena y dirigido por Felipe Molina, el montaje está protagonizado por Constanza Araya, Bernabé Madrigal y Sebastián Solorza, y forma parte de la Residencia Artística del recinto de Providencia.

La historia comienza tras la muerte del padre del personaje interpretado por Constanza Araya. Durante el proceso relacionado con su testamento, un abogado, encarnado por Bernabé Madrigal, le informa de la existencia de un medio hermano que hasta ese momento desconocía.

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Dicho encuentro con este hombre, interpretado por Sebastián Solorza, quien tiene síndrome de Down, comienza a revelar información sobre el pasado familiar y obliga a la protagonista a revisar la imagen que había construido de su padre y de su propia historia.

El estreno se incorpora a la programación de la Residencia Artística del Teatro Nescafé de las Artes, iniciativa que anteriormente ha desarrollado montajes como El socio, Gracia y el forastero y De cómo me convertí en Mistral.

Constanza Araya, Bernabé Madrigal y Sebastián Solorza

El elenco reúne a tres intérpretes con trayectorias en teatro y producciones audiovisuales.

Constanza Araya ha participado en teleseries como Perdona nuestros pecados, Al sur del corazón y Aguas de oro. En teatro ha formado parte de otros montajes asociados a la residencia artística del recinto, entre ellos Rosalina y Romeo y Julieta.

Bernabé Madrigal, en tanto, ha participado en las obras Gracia y el forastero y Barón y Barahona, o la última función de El Tony Chico, además de producciones televisivas como La ley de Baltazar y las series Los Prisioneros y Alguien tiene que saber.

Sebastián Solorza protagonizó la serie Cromosoma 21, interpretación por la que obtuvo el Premio Revelación en los Premios Caleuche 2023. También ha participado en el cortometraje José y actualmente forma parte de Bendito Teatro.

Además de la dirección de Felipe Molina y la dramaturgia de Eliana Hernández Aravena, el equipo de Gens incluye a José Miguel Carrera en el diseño integral, Rodrigo Arias en el diseño sonoro y Sebastián Domínguez en fotografía.

Cuándo se estrena Gens y cuánto cuestan las entradas

Gens se estrenará el viernes 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, ubicado en Manuel Montt 032, Providencia.

La obra tendrá una duración aproximada de 60 minutos y las entradas generales tienen valores entre $12.000 y $24.000, sin considerar el cargo por servicio de Ticketmaster.

Los integrantes de Comunidad de las Artes pueden acceder a un 20% de descuento, mientras que estudiantes cuentan con entradas especiales a $5.000, disponibles exclusivamente en la boletería del teatro y previa presentación de TNE o credencial de estudios vigente.

Las entradas también pueden adquirirse sin cargo por servicio directamente en la boletería del recinto. No está permitido el ingreso de menores de 3 años.

Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026.

Hora: 20:00 horas.

Lugar: Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.

Duración: 60 minutos.

Entradas: Entre $12.000 y $24.000; tarifa especial de $5.000 para estudiantes en boletería.

Venta: Ticketmaster y boletería del Teatro Nescafé de las Artes.