Producción de cobre cae 15,1% en septiembre y arrastra al Índice de Producción Industrial que retrocede 2,7%

El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,7% en septiembre respecto del mismo mes de 2025, arrastrado por una nueva baja de la minería, informó este viernes 30 de octubre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) disminuyó 8,7% en doce meses y restó 3,654 puntos porcentuales al resultado del índice general. La caída se explicó por la minería metálica, que retrocedió 12,0% y restó 10,277 puntos porcentuales a la variación del índice minero, debido a la menor extracción y procesamiento de cobre.

Según el INE, esa baja se explica en parte por la suspensión temporal de operaciones en una importante empresa del sector y por una menor ley del mineral, es decir, una menor concentración de cobre en la roca extraída, que afecta a varias faenas.

La producción de cobre llegó a 387.870 toneladas métricas de fino en septiembre, un 15,1% menos que las 456.647 toneladas de igual mes del año anterior, lo que equivale a 68.777 toneladas menos. Es la mayor caída interanual en lo que va de 2026.

Entre enero y septiembre, la producción acumula 3,66 millones de toneladas, un 8,6% menos que en el mismo período de 2025.

Minería suma tres meses consecutivos de caídas

Con este resultado, la minería sumó su tercer mes consecutivo de caídas interanuales, tras bajas de 7,2% en julio y de 11,7% en agosto, y acumula seis meses con retrocesos en lo que va del año.

En el acumulado de enero a septiembre, la producción minera anota una baja de 5,1%. En términos desestacionalizados, que eliminan los efectos propios de cada mes, el índice minero creció 6,4% respecto de agosto, aunque en comparación con septiembre de 2025 registró una baja de 8,9%. La producción de cobre de septiembre fue 5,0% mayor que la de agosto, cuando llegó a 369.500 toneladas, el nivel más bajo del año.

Por el contrario, la minería no metálica creció 11,1% en doce meses e incidió 1,565 puntos porcentuales en el índice minero, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio.

Los recursos energéticos aumentaron 4,7% por una mayor producción de petróleo crudo y gas natural.

Producción manufacturera crece 2,0%

Fuera de la minería, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) subió 2,0% en doce meses, impulsado por un alza de 12,5% en la elaboración de bebidas, asociada a una mayor producción de vino envasado por la demanda externa, y por un aumento de 3,2% en la elaboración de productos alimenticios.

La fabricación de productos de metal fue la principal incidencia negativa, con una caída de 7,2%.

En tanto, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,8%, por una mayor generación eléctrica, especialmente de centrales hidráulicas, y una mayor distribución de agua. En términos desestacionalizados, el IPI creció 2,7% respecto de agosto, pero cayó 3,7% frente a septiembre de 2025.