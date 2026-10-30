¿Cómo hacer que una entrevista de trabajo sea efectiva?: Experto entrega seis consejos clave

¿Cómo realizar una entrevista laboral? Revisar antecedentes, seleccionar a los entrevistados, fijar fechas para las reuniones son algunos de los pasos a seguir previo a la contratación de un nuevo trabajador o trabajadora.

Javier Galaz, CEO de la consultora Grafton Latam, entregó algunos consejos para realizar buenas entrevistas de trabajo y comentó que el principal desafío de las empresas radica en definir los elementos que necesitan evaluar, formular las preguntas adecuadas y respaldar sus decisiones con evidencia concreta.

En ese sentido, indicó que “contratar a alguien porque ‘me cayó bien’ es probablemente una de las formas más caras de utilizar la intuición”.

¿Cómo hacer que una entrevista de trabajo sea buena y efectiva?

Galaz detalló que lo importante es definir las competencias que realmente necesita el cargo.

Previo a llevar a cabo cualquier entrevista, se deben identificar las competencias esenciales para el puesto y determinar qué comportamientos permitirían reconocerlas. Para ello se pueden usar pautas de evaluación.

También es relevante evitar que la intuición del entrevistador establezca la contratación. El CEO explicó que un error habitual es el sesgo de afinidad, que podría llevar a preferir inconscientemente personas parecidas.

Un tercer aspecto fundamental es preguntar por experiencias concretas. El especialista recomendó pedir que describa una experiencia real en la que se tuvo que cumplir con un objetivo. Con ello se busca saber las decisiones que se tomaron, cómo se priorizaron las tareas, entre otros aspectos.

Asimismo, se pueden usar metodologías que permitan contrastar las respuestas. Por ejemplo, la metodología STAR permite estructurar la evaluación a partir de experiencias reales.

“Una competencia sin evidencia es solamente una declaración”, acotó Galaz.

Dónde y cómo se realiza la entrevista también es importante. Hacerla por videollamada podría ser útil durante las primeras etapas del proceso, mientras que la presencialidad podría aportar más información en etapas finales.

En esa línea, el especialista precisó que “observar más no significa necesariamente evaluar mejor. El mayor riesgo de una entrevista no es perder una señal porque estamos frente a una pantalla. Es confundir una impresión con evidencia”.

Por último, planteó que la tecnología e inteligencia artificial pueden ser utilizados como apoyo, pero no como un reemplazo del criterio profesional.

Por ejemplo, la tecnología puede contribuir al filtrado inicial, la coordinación de entrevistas, el registro de información y la comparación de antecedentes. En tanto, la IA puede ayudar a ordenar datos, estructurar entrevistas y reducir tareas administrativas.