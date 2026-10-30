Brasil exige respuestas a Argentina por su papel en la fuga de Flávio Bolsonaro

(EFE)- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó el pasado jueves a la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para pedir explicaciones sobre la posible implicación del Gobierno del presidente Javier Milei en la fuga del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con paso por territorio argentino.

La reunión se celebró con el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería, y duró apenas unos minutos, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas este viernes.

Se trató de una conversación breve con la que el Ejecutivo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó información al Gobierno argentino sobre el episodio y sobre la posible participación de figuras destacadas de la Casa Rosada.

Cortés es la máxima autoridad diplomática de Argentina en Brasil, ya que la representación quedó reducida a nivel de encargados de negocios tras los ataques públicos de Milei contra Lula y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes durante la campaña electoral de Brasil.

La huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro se fugó a los Estados Unidos el pasado martes a través del territorio argentino después de que el juez De Moraes solicitara requisar sus pasaportes en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.

Con esta, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro acumula tres investigaciones: una por blanqueo de capitales y una tercera por la posible financiación irregular e injerencia extranjera de su campaña.

Según el diario La Nación, el principal asesor del presidente argentino, Santiago Caputo, estuvo en la ciudad de Puerto Iguazú, en Argentina, con el objetivo de facilitar la entrada de Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro agradeció a Milei por su “coraje, sentido de justicia y legalidad”, en una carta divulgada este miércoles, después de llegar a Estados Unidos.

Además, el martes, el abogado mexicano Simón Levy, cercano a la familia Bolsonaro, aseguró en una entrevista con el canal argentino A24 que el presidente argentino estuvo involucrado y al tanto de las gestiones para coordinar la salida del brasileño.

“Gracias al presidente Milei, hoy Flávio Bolsonaro está vivo”, aseguró sobre el mandatario argentino, el único del continente que no felicitó por su victoria a Lula.

Las fuentes consultadas por EFE no quisieron ofrecer más detalles sobre esta reunión, celebrada en un contexto de tensión diplomática entre ambas naciones.