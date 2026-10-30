Carlos Larraín al oficialismo por desmarques a Rabat: “Si quieren romper la coalición dense gusto, pero saquen de los cargos que ocupan a sus representantes”

El expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, criticó este viernes a los parlamentarios oficialistas que se desmarcaron del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis que vive la cartera por la rebaja de penas concedidas a condenados por delitos sexuales a menores de edad.

Larraín aseguró en La Tercera que el oficialismo debe respaldar la decisión del presidente de mantener en el Gobierno al secretario de Estado y defender su figura tras la polémica.

“Creo que o se está con el gobierno o no se está con el gobierno, (sino) pásense a la oposición. Hay algunos que son hoy día hipermoralistas. O sea, la madre Teresa de Calcuta es una alpargata vieja al frente de algunos de estos críticos”, criticó.

En esa línea, apuntó contra los parlamentarios de partidos oficialistas que piden la salida de Rabat: “Si quieren ellos romper la coalición que sustenta al gobierno, dense gusto, pero eso sí, saquen de los cargos que ocupan hoy día a todos sus representantes. Por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, quítenle el piso a José García (Ruminot), dense gusto, y a varios ministros y varios subsecretarios”.

Asimismo, defendió al titular de Justicia, señalando que es “ministro profesional, ultraserio; no vamos a decir que es la Brigitte Bardot de la política, está claro que no, pero él está haciendo lo que su preparación profesional le dicta. Quiso abreviar, disminuir el recargo que tienen los tribunales”.

“Van a echar abajo la coalición que sustenta al gobierno”

Larrín también lanzó un duro emplazamiento a su propia coalición: “Si le vamos a crear una crisis de gabinete por parte de los propios beneficiados, porque muchos de los críticos forman parte de los partidos que están ya en el gobierno, quiere decir que no tenemos remedio. Van a echar abajo la coalición que sustenta el gobierno“.

“Me recuerda una frase que pesqué hace poco de un tercero, no es mía: la izquierda se propone siempre destruir a la derecha, pero la derecha se autodestruye. Eso es lo que pasaría a mi juicio”, diagnosticó.

Así las cosas, Larraín afirmó que lo que ocurra con la acusación constitucional contra Rabat será un punto de inflexión en el oficialismo. “Es un momento bastante crítico y me parece a mí que los que están con el gobierno tienen que decir ‘estoy o no estoy’. Recordamos a Shakespeare, ‘to be or not to be'”, sostuvo.