Cochilco eleva el precio promedio del cobre para 2026 a US$ 6,18 la libra y lo sube con fuerza para 2027 de US$ 5,10 a US$ 5,95

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó su proyección para el precio promedio del cobre en 2026 a US$ 6,18 por libra, desde los US$ 5,95 que estimaba en agosto, según su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del tercer trimestre. Para 2027, el organismo subió su estimación a US$ 5,95 por libra, US$ 0,85 más que los US$ 5,10 proyectados en su informe anterior.

Aunque ambas cifras se ubican en niveles históricamente altos, Cochilco anticipa una baja de 3,7% en el precio promedio entre 2026 y 2027. Según el informe, la recuperación gradual del suministro minero y una ampliación moderada del superávit de cobre refinado serían compatibles con una menor presión sobre los precios el próximo año.

En lo que va de 2026, el precio contado del cobre en la Bolsa de Metales de Londres acumula un promedio de US$ 6,14 por libra, y su última cotización considerada en el informe fue de US$ 6,60 por libra. Durante el tercer trimestre, el metal subió 8,6%.

Cochilco proyecta superávit de cobre de 144.000 toneladas en 2026

Para este año, Cochilco explicó que el precio se sostiene en la limitada respuesta de la oferta frente a una demanda que sigue creciendo. La producción minera mundial caería 0,6%, hasta 23,30 millones de toneladas, mientras que el consumo de cobre refinado crecería 1,5%, hasta 27,50 millones de toneladas.

Con ello, el mercado tendría un superávit de 144.000 toneladas, apenas el 0,5% de la demanda mundial.

“Este margen acotado deja al mercado expuesto a desviaciones de producción y consumo. Incluso pequeños retrasos operacionales o aumentos de demanda pueden modificar el balance y reforzar la presión sobre las cotizaciones”, advirtió el organismo en su informe.

Para 2027, se prevé que la producción minera mundial se recupere 3,4%, hasta 24,08 millones de toneladas, con aportes de Chile, la República Democrática del Congo, Mongolia, Zambia e Indonesia.

Con una oferta de refinado que crecería 2,0% y un consumo que aumentaría 1,8%, el superávit se ampliaría a 215.000 toneladas, equivalente al 0,8% de la demanda.

Sin embargo, Cochilco advirtió que, si la demanda superara en 1% lo previsto, ese excedente se transformaría en un déficit cercano a 65.000 toneladas.

Cochilco recorta proyección de producción de cobre de Chile

Al mismo tiempo, el organismo recortó con fuerza su proyección de producción para Chile. Ahora estima que el país producirá 4,94 millones de toneladas en 2026, una caída de 8,4% respecto de 2025, frente a los 5,27 millones de toneladas y la baja de 2,6% que proyectaba en agosto.

Para 2027, anticipa una recuperación de 3,0%, hasta 5,08 millones de toneladas, por debajo de los 5,55 millones que estimaba en su informe anterior.

Entre enero y septiembre, la producción nacional llegó a 3,63 millones de toneladas, 8,5% menos que en igual período de 2025. Escondida, Codelco y Spence explicaron el 77,3% de la caída.

Escondida produjo 127.000 toneladas menos, una baja de 12,5%, mientras que Codelco redujo su producción en 84.000 toneladas, un 9,0% menos, y Spence en 51.000 toneladas, un 25,7% menos.

Según Cochilco, las causas son menores leyes del mineral, mantenciones, interrupciones y variabilidad del mineral. En Codelco, las mayores caídas se registraron en Ministro Hales, con un retroceso de 32,4%, y El Teniente, con 17,1%, división que aún enfrenta restricciones por el accidente de 2025.

Producción chilena debería aumentar 7,6% en el cuarto trimestre

Para cumplir la proyección anual, la producción de Chile en el cuarto trimestre debería promediar unas 434.000 toneladas mensuales, 7,6% más que el promedio de los primeros nueve meses.

Además, la recuperación prevista para 2027 permitiría recuperar solo cerca de un tercio de la pérdida de este año, y la producción seguiría 5,7% por debajo de la de 2025.

“Para Chile, este escenario refuerza el valor económico de recuperar producción”, concluyó el organismo, que destacó que la capacidad de aprovechar un entorno favorable de precios depende de restablecer la continuidad operacional y concretar mejoras productivas.