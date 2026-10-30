Matthei critica la explicación del subsecretario Silva: “De las cosas más feas que me ha tocado ver es echarle la culpa a los otros”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó la declaración pública del subsecretario de Justicia, Luis Silva, respecto a las rebajas de sanciones a condenados por delitos sexuales a menores de edad.

A través de redes sociales, el subsecretario publicó un video en el que abordó la polémica: “Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condena conocidas estos días y entiendo el porqué. Se trata de crímenes horribles que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias, y con razón hay miedo, angustia y rabia. Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué”, señaló.

En su declaración, Silva aseguró que al principio de su llegada a la cartera, tanto Rabat como él rechazaron solicitudes de rebaja de condenas, pero señaló que tiempo después la Corte Suprema les hizo llegar diversas sentencias para conceder finalmente los beneficios penitenciarios.

“Y dada esta situación, el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con que en adelante se resolverían las rebajas de condena. ¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro“, explicó.

Las declaraciones de Silva generaron múltiples críticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Una de ellas fue la de la exalcaldesa de Providencia.

“De las cosas más feas que me ha tocado ver”

Matthei fue consultada por los dichos del subsecretario y recalcó que “cuando uno comete un error, uno reconoce el error”.

“De las cosas más feas que me ha tocado ver es echarle la culpa a los otros“, arremetió.

Asimismo, se refirió a la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis que vive la cartera y la acusación constitucional que se presentará en su contra.

“Lo que yo siento es que las lealtades son mutuas. El Congreso ha sido muy leal en acompañar al presidente en todos los proyectos de ley. Lo ha apoyado en todo. Y a mí no me parece razonable que el presidente ponga al Congreso en una situación muy compleja, como es defender al ministro en una posible acusación constitucional”, sostuvo.

De esa forma, reiteró que el secretario de Estado debería dejar su cargo antes de que se presente la acusación constitucional.

“Si finalmente hay una acusación constitucional y obligan a nuestros diputados y diputadas a elegir entre ser leales al Gobierno o leales a sus principios, me parece que eso es no ser leal con el Congreso”, cerró.