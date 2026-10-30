Rocío Montes es galardonada con el Premio Lenka Franulic 2026: “Entiendo este reconocimiento como un respaldo a nuestro trabajo diario”

La destacada periodista chilena y actual jefa de información de la redacción nacional del diario español El País, Rocío Montes Rojas, fue elegida como la ganadora del Premio Lenka Franulic 2026.

El máximo reconocimiento, entregado anualmente por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE), busca destacar la trayectoria, el compromiso y el aporte de las profesionales que han contribuido de manera significativa al desarrollo del periodismo en el país.

Tras conocer el fallo del jurado —compuesto por directores de escuelas de periodismo y premios nacionales—, la también panelista del programa político Tolerancia Cero de CNN Chile relevó la importancia de la labor colectiva en los medios de comunicación y el rol femenino. “Con emoción y compromiso recibo esta noticia, a 25 años de haberme iniciado como reportera, un lugar desde el que nunca he salido. Hoy lidero una redacción compuesta mayoritariamente por mujeres, donde hemos procurado visibilizar a las chilenas desde todos los frentes. Entiendo este reconocimiento como un respaldo a nuestro trabajo diario, que hacemos con rigor y sensibilidad a nuestros tiempos”, afirmó la galardonada periodista, Rocío Montes.

La profesional, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Chile y magíster en Periodismo por El País y la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un extenso currículum especializado en política, reportajes y análisis de la realidad chilena. Inició su camino en Radio Universidad de Chile, para luego desempeñarse en salas de redacción como El Mercurio, revista Caras, Diario Financiero y La Tercera, donde también destacó como columnista.

Desde el 2011, Montes se integró como corresponsal del diario español El País, asumiendo en 2023 la jefatura de información de la redacción local de Prisa Media Chile. Asimismo, en la actualidad lidera el espacio de análisis De esto se habla, emitido conjuntamente por El País y Radio ADN. Su labor también se extiende al ámbito editorial con publicaciones centradas en la política e historia chilena, entre las que destacan Hijas de general (2013), Cambio sin ruptura (2021) y La historia oculta de la década socialista (2022).

Para la jefa de información de El País, recibir una distinción con el nombre de una pionera de las comunicaciones nacionales conlleva una enorme responsabilidad, sobre todo en un escenario donde los espacios de participación femenina enfrentan nuevas amenazas. “Lo recibo con el compromiso de honrar a Lenka Franulic y a las tan admiradas periodistas que desde 1963 han recibido este significativo premio”, aseveró Montes, valorando de paso el legado de mentoras de la profesión, como Raquel Correa, y el constante respaldo de sus compañeras de redacción