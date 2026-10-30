FNE autoriza a SalfaCorp y el grupo Angelini a crear plataforma de residencias para personas mayores con un fondo de UF 1,5 millones

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó este 29 de octubre la asociación entre SalfaCorp y el grupo Angelini para desarrollar y operar residencias para personas mayores en Chile. La plataforma busca alcanzar hasta 1.000 habitaciones en un horizonte de hasta 15 años, con foco inicial en Santiago.

La operación reúne a RDI SalfaCorp, el área de desarrollo inmobiliario de SalfaCorp; Inversiones Trentino, sociedad ligada al grupo Angelini; y socios vinculados a Villa Soleares, operadora de residencias para personas mayores.

La iniciativa se estructurará a través de un fondo de inversión público administrado por Credicorp Capital, con un tamaño objetivo de UF 1.500.000, unos US$ 63 millones.

La operación había sido notificada a la FNE en agosto, y en septiembre el organismo abrió una investigación al considerarla una operación de concentración. Con la aprobación, la plataforma podrá adquirir y desarrollar inmuebles orientados a personas autovalentes y a personas con distintos niveles de dependencia, incluidas aquellas con Alzheimer.

Primeros proyectos estarán en La Reina y Ñuñoa

La plataforma comenzará con dos proyectos en la Región Metropolitana. En La Reina, adquirirá y habilitará un inmueble ya construido con 148 habitaciones, que abriría en abril de 2027, sujeto a las autorizaciones correspondientes. En Ñuñoa, ampliará una residencia existente de 52 a 102 habitaciones. En conjunto, ambos proyectos sumarán 250 habitaciones.

Cada socio aportará una experiencia distinta. RDI SalfaCorp se encargará del desarrollo y la gestión de los proyectos, Inversiones Trentino aportará su experiencia financiera e inmobiliaria, y los socios de Villa Soleares sumarán más de 40 años en la operación de residencias y la atención de personas mayores, especialmente con Alzheimer y otras demencias. Credicorp Capital, en tanto, estará a cargo de la estructuración y gestión del fondo.

“La Cámara Chilena de la Construcción estima que este año faltan más de 20 mil cupos en residencias para personas mayores y que esa brecha superaría los 26 mil en 2035 si no se amplía la capacidad”, señaló Augusto Coello, gerente general de RDI SalfaCorp.

El ejecutivo agregó que la compañía trabajará desde el inicio para que cada residencia se diseñe, habilite y opere según las necesidades de sus residentes. “Nuestra meta es alcanzar hasta 1.000 habitaciones en el mediano plazo”.

Proyecto contempla atender a personas autovalentes y con dependencia

Rodrigo Neira, socio de Villa Soleares, explicó que a su especialización en personas con Alzheimer y otras condiciones que generan dependencia sumarán la atención de personas mayores autovalentes y semivalentes.

“Estamos ciertos de que, junto a RDI SalfaCorp e Inversiones Trentino, podremos desarrollar residencias modernas, con programas de atención y cuidados que permitan entregar los servicios de excelencia que hoy requieren las personas mayores”, sostuvo.

Desde Credicorp Capital, Francisco Ghisolfo, director ejecutivo de Inversiones Inmobiliarias, afirmó que el fondo responde a una oportunidad demográfica. “Las residencias para personas mayores representan una excelente alternativa de inversión”, señaló, y explicó que se trata de una clase de activo defensiva y con flujos estables.

Envejecimiento de la población impulsa la demanda de residencias

El proyecto se da en un contexto de envejecimiento de la población. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las personas de 60 años o más representarían el 21% de la población en 2026 y el 36,5% en 2050. Además, desde 2028 habría más personas de 65 años o más que menores de 15 años.

En cuanto a la oferta actual, un catastro del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) de 2021, recogido por el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, contabilizó 24.178 camas en residencias.

De ellas, el 54% correspondía a establecimientos privados sin subsidio, el 29% a residencias de Senama, privadas subsidiadas y de Conapran, y el 17% a establecimientos sin resolución sanitaria.