Alerta Amarilla en la Región Metropolitana: Senapred advierte probabilidad de tormentas eléctricas y granizo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló este viernes la Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana y declaró Alerta Amarilla para la capital debido a un evento meteorológico.
De acuerdo con el servicio, se adoptó la medida ante el probable desarrollo de tormentas eléctricas desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, las cuales podrían ir acompañadas de granizo en los sectores del valle, la precordillera y la cordillera de Santiago.
A esto se suma que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también pronosticó precipitaciones normales a moderadas en un corto período de tiempo en zonas del valle y la precordillera durante el 31 de octubre.
Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que el peligro de remoción en masa, que indica la probabilidad de ocurrencia de aluviones o derrumbes, es moderado para sectores precordilleranos y cordilleranos.
“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred cancela la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, que se mantuvo vigente desde el 26 de octubre, y declara Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, detalló el organismo.
Además, recordaron que sigue vigente en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina la Alerta Roja por remoción en masa.
“La declaración de esta alerta mantiene alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, concluyó.
¿Qué significa la Alerta Amarilla?
La declaración de esta medida significa que un evento de emergencia está desarrollándose con más intensidad, lo que podría poner en peligro a las personas de la zona, por lo que se requiere mayor coordinación y preparación.
Director #SenapredRM, entrega información y recomendaciones por la Alerta Amarilla regional por evento meteorológico ante pronóstico de @meteochile_dmc que indica probabilidad de precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo y tormentas eléctricas en la región. https://t.co/Iwlbtu3hnB
— SENAPRED Región Metropolitana (@SenapredRM) October 30, 2026
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