Cobre cierra la semana sobre US$ 6,5 la libra en LME pese a dudas por la inversión en inteligencia artificial

El precio del cobre cerró esta semana en US$ 6,55 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza semanal de 0,24%, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En la jornada, el metal retrocedió 0,76% respecto del día anterior.

Con este resultado, el precio promedio del año llegó a US$ 6,15 por libra, 40% por sobre el registrado en el mismo período de 2025. En lo que va de octubre, el promedio se ubica en US$ 6,59 por libra, levemente por sobre los US$ 6,57 de septiembre.

Según Cochilco, la menor disponibilidad de metal en China sostuvo el precio, mientras la cautela respecto de las tasas de interés en Estados Unidos y de la inversión tecnológica moderó las ganancias. El avance hasta mediados de semana dio paso a una corrección, sin eliminar las tensiones de abastecimiento en la región.

En China, la prima que pagan los importadores en el puerto de Yangshan subió a US$ 205 por tonelada, y las existencias disminuyeron por menores llegadas de metal, retrasos logísticos y restricciones en los contratos de suministro.

Sin embargo, Cochilco advirtió que los altos precios y premios limitaron las compras de las empresas que procesan cobre a sus necesidades inmediatas, por lo que la menor disponibilidad no confirma una aceleración del consumo.

En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo su tasa entre 3,75% y 4,00%, con dos votos a favor de subirla, lo que evitó un endurecimiento inmediato, pero dejó abierto el riesgo de nuevas alzas.

Además, el repunte inicial de las acciones tecnológicas favoreció las expectativas de demanda de cobre por la construcción de centros de datos, pero los resultados de grandes empresas del sector reavivaron después las dudas sobre la rentabilidad de esas inversiones en inteligencia artificial.

Inventarios de cobre en bolsas de metales caen 0,6%

Los inventarios en las bolsas de metales bajaron 6.142 toneladas en la semana, un 0,6%, hasta 1.045.755 toneladas. La mayor caída se registró en la bolsa de Shanghái, donde las existencias retrocedieron 17,9%, hasta 44.612 toneladas. En Londres subieron 0,1%, hasta 274.000 toneladas, y en Comex, en Estados Unidos, aumentaron 0,5%, hasta 727.143 toneladas, equivalentes al 69,5% del total.

En cuanto a la oferta, Cochilco destacó que las menores leyes del mineral y las interrupciones en distintas faenas mantuvieron las restricciones de suministro.

Entre otros casos, la minera First Quantum redujo su previsión de producción anual por un menor contenido de cobre en el mineral procesado, mientras que en Chile, Capstone Copper, operadora de la mina Mantoverde en Atacama, espera cerrar el año en el extremo inferior de su rango de producción.

El cierre semanal coincidió con un nuevo dato negativo para la minería local. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la producción de cobre llegó a 387.870 toneladas métricas de fino en septiembre, 15,1% menos que en el mismo mes del año anterior, en parte por la suspensión temporal de operaciones en una importante empresa del sector y por una menor ley del mineral.

Para la próxima semana, Cochilco anticipó que el mercado estará atento a los indicadores manufactureros de China y Estados Unidos y a las cifras de empleo estadounidenses, además del petróleo, que se mantiene sobre US$ 117 por barril, y de la recuperación de las minas afectadas por interrupciones.