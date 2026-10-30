Noticias tech de la semana: Apple estrena pantalla táctil en sus MacBook y PlayStation recupera los controles transparentes

El mundo de la tecnología estuvo marcado esta semana por nuevos lanzamientos y anuncios de importantes compañías, con novedades en computadores, tablets, videojuegos y telefonía móvil.

Apple presentó una nueva generación de dispositivos, encabezada por su primer MacBook Pro con pantalla táctil y un renovado iPad mini con tecnología OLED. A estos anuncios se sumó Sony, que dio a conocer una colección de controles transparentes para PlayStation 5, y Motorola, que anunció la fecha del lanzamiento mundial de su nuevo flagship.

Apple presenta una nueva generación de MacBook e iPad

Apple anunció una serie de nuevos dispositivos, entre ellos una nueva generación de MacBook Pro , una iMac con chip M6 y un iPad mini con pantalla OLED . MacBook Pro con pantalla PROLED XDR: Es el primer modelo de esta línea que permite interactuar directamente con el contenido mediante gestos táctiles. Estará disponible en versiones de 14,2 y 16,3 pulgadas, con procesadores M5 Pro y M5 Max. Entre sus especificaciones destacan hasta 128 GB de memoria unificada, 16 TB de almacenamiento y una autonomía de hasta 24 horas. Además, cuenta con un sistema de seis parlantes y conectividad Thunderbolt 5. iMac con chip M6: El computador todo en uno mantiene su pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas y estará disponible en siete colores. Incorpora CPU y GPU de hasta 12 núcleos, dos motores neuronales de 16 núcleos y compatibilidad con Apple Intelligence. MacBook Pro de 14 pulgadas con M6: Esta versión mantiene la pantalla Liquid Retina XDR y suma mejoras de rendimiento gráfico y procesamiento de inteligencia artificial. Ofrece hasta 24 horas de autonomía y hasta 32 GB de memoria unificada. iPad mini: incorpora una pantalla OLED Super Retina XDR de 8,5 pulgadas, el chip A20 Pro de 2 nanómetros y un diseño de 5,4 milímetros de grosor. También cuenta con certificación IP67, cámaras de 12 MP, grabación de video en 4K e integración de Apple Intelligence.



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PlayStation presenta controles transparentes para PS5

Sony Interactive Entertainment anunció la Colección Prism , una nueva línea de controles DualSense y cubiertas para PlayStation 5 que recupera la estética de los dispositivos electrónicos transparentes de fines de los años 90. La colección estará disponible en tres colores: naranja intenso, verde esmeralda y gris grafito . Los controles y las cubiertas laterales de la consola tendrán acabados a juego. Los mandos cuentan con una parte posterior completamente translúcida que permite ver los componentes internos, mientras que la pieza central incorpora un acabado metálico. Las reservas comenzarán el 10 de noviembre de 2026 en tiendas participantes, mientras que su lanzamiento está previsto para el 4 de febrero de 2027. La compañía todavía no confirma su disponibilidad en Chile.



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Motorola confirma la presentación de su nuevo smartphone premium

Motorola anunció que presentará globalmente el motorola signature 27 el próximo 5 de noviembre . El equipo será uno de los primeros en incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

el próximo . El equipo será uno de los primeros en incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. El dispositivo también contará con un sistema de refrigeración ArcticMesh, un 40% más grande que el de la generación anterior, para mejorar la gestión térmica.

En fotografía, integrará un sensor principal Sony LYTIA de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP.

La apuesta por inteligencia artificial incluye Google Gemini, Gemini Omni para crear videos y Lyria para generar música.

Será el primer teléfono de Motorola con Audio by B&O, resultado de su colaboración con Bang & Olufsen. Además, tendrá acabados en aluminio y cerámica, y ofrecerá hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad.