Noticias tech de la semana: Apple estrena pantalla táctil en sus MacBook y PlayStation recupera los controles transparentes

El mundo de la tecnología estuvo marcado esta semana por nuevos lanzamientos y anuncios de importantes compañías, con novedades en computadores, tablets, videojuegos y telefonía móvil.
Apple presentó una nueva generación de dispositivos, encabezada por su primer MacBook Pro con pantalla táctil y un renovado iPad mini con tecnología OLED. A estos anuncios se sumó Sony, que dio a conocer una colección de controles transparentes para PlayStation 5, y Motorola, que anunció la fecha del lanzamiento mundial de su nuevo flagship.
Apple presenta una nueva generación de MacBook e iPad
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- Apple anunció una serie de nuevos dispositivos, entre ellos una nueva generación de MacBook Pro, una iMac con chip M6 y un iPad mini con pantalla OLED.
- MacBook Pro con pantalla PROLED XDR: Es el primer modelo de esta línea que permite interactuar directamente con el contenido mediante gestos táctiles. Estará disponible en versiones de 14,2 y 16,3 pulgadas, con procesadores M5 Pro y M5 Max.
- Entre sus especificaciones destacan hasta 128 GB de memoria unificada, 16 TB de almacenamiento y una autonomía de hasta 24 horas. Además, cuenta con un sistema de seis parlantes y conectividad Thunderbolt 5.
- iMac con chip M6: El computador todo en uno mantiene su pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas y estará disponible en siete colores. Incorpora CPU y GPU de hasta 12 núcleos, dos motores neuronales de 16 núcleos y compatibilidad con Apple Intelligence.
- MacBook Pro de 14 pulgadas con M6: Esta versión mantiene la pantalla Liquid Retina XDR y suma mejoras de rendimiento gráfico y procesamiento de inteligencia artificial. Ofrece hasta 24 horas de autonomía y hasta 32 GB de memoria unificada.
- iPad mini: incorpora una pantalla OLED Super Retina XDR de 8,5 pulgadas, el chip A20 Pro de 2 nanómetros y un diseño de 5,4 milímetros de grosor. También cuenta con certificación IP67, cámaras de 12 MP, grabación de video en 4K e integración de Apple Intelligence.
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PlayStation presenta controles transparentes para PS5
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- Sony Interactive Entertainment anunció la Colección Prism, una nueva línea de controles DualSense y cubiertas para PlayStation 5 que recupera la estética de los dispositivos electrónicos transparentes de fines de los años 90.
- La colección estará disponible en tres colores: naranja intenso, verde esmeralda y gris grafito. Los controles y las cubiertas laterales de la consola tendrán acabados a juego.
- Los mandos cuentan con una parte posterior completamente translúcida que permite ver los componentes internos, mientras que la pieza central incorpora un acabado metálico.
- Las reservas comenzarán el 10 de noviembre de 2026 en tiendas participantes, mientras que su lanzamiento está previsto para el 4 de febrero de 2027. La compañía todavía no confirma su disponibilidad en Chile.
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Motorola confirma la presentación de su nuevo smartphone premium
- Motorola anunció que presentará globalmente el motorola signature 27 el próximo 5 de noviembre. El equipo será uno de los primeros en incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
- El dispositivo también contará con un sistema de refrigeración ArcticMesh, un 40% más grande que el de la generación anterior, para mejorar la gestión térmica.
- En fotografía, integrará un sensor principal Sony LYTIA de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP.
- La apuesta por inteligencia artificial incluye Google Gemini, Gemini Omni para crear videos y Lyria para generar música.
- Será el primer teléfono de Motorola con Audio by B&O, resultado de su colaboración con Bang & Olufsen. Además, tendrá acabados en aluminio y cerámica, y ofrecerá hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad.
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