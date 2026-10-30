Fiscalía Centro Norte abre investigación contra ministro Rabat y subsecretario Silva por presunta prevaricación administrativa

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte confirmó este viernes que inició una investigación por la denuncia de presunta prevaricación administrativa presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

La acción fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), en medio de la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la investigación estará a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.

La apertura de la investigación se produce luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitiera los antecedentes a dicha fiscalía regional.

Desde la Fiscalía Centro Norte precisaron que los antecedentes serán analizados e investigados para determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.