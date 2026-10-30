Críticas de republicanos: Romero afirma que no hay “deslealtad” en decir que se debe corregir error por rebaja de penas a agresores de menores

Durante los últimos días ha escalado la tensión entre los partidos oficialistas, a raíz de la firma de decretos por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat, que rebajaron las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Desde el Partido Republicano han exigido lealtad hacia el Gobierno e incluso el diputado Alejandro Riquelme criticó que exigir renuncias de manera pública desde el oficialismo “es una falta de lealtad y una cobardía política tremenda”.

Además, dijo que para pedir cargos en el Ejecutivo “estuvieron primero en la fila, pero para defender al gobierno son los primeros en esconderse o en criticar”.

En CNN Chile Radio, la diputada Natalia Romero (independiente-UDI) respondió los dichos: “Yo creo que hoy día la defensa o la lealtad, como se le menciona, no se discute o no está en la discusión de si tú vas a defender a rajatabla una decisión, que es un error y no se puede tapar el sol con un dedo”.

“Desde mi mirada, creo que advertir estos errores, plantear una solución, generar una conversación en esto, es también parte de la lealtad. Respecto de los cargos o no los cargos, esa será una apreciación del diputado”, añadió.

En esa línea, la parlamentaria planteó que la postura de parte del oficialismo ha sido la defensa de las víctimas que “han sufrido este revés con las rebajas de las penas en delitos muy complejos. No estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de personas a las que se les han rebajado las penas, que han abusado sexualmente de menores o de mujeres”.

“Yo creo que eso no requiere matiz y, en definitiva, cuando nosotros decimos que esto hay que corregirlo, yo no vislumbro una deslealtad respecto de esto. Ahora, si ellos pretenden que nuestro actuar sea exactamente igual que el de ellos, bueno, informar que podemos ser parte de una coalición, pero que tenemos ciertas posturas distintas y en eso también ser parte de una coalición significa respetar esas posturas distintas”, remarcó Romero.

Respecto a si el Partido Republicano no respeta las distintas posturas, la diputada dijo que “desde nuestra mirada, cuando hay un emplazamiento a través de la prensa, de esa manera, entendemos que no”.

“Y por eso nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos que es correcto, es decir, que esto es un error político y que, por supuesto, tiene que haber un cierre de este capítulo lo más pronto posible y lo que nos convoca en el Congreso, que es sacar este proyecto de ley adelante para que no se vuelva a repetir, tiene que ser en tiempo y forma lo más rápido posible”, cerró.