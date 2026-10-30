Álvaro Henríquez y Claudio Narea se sumarán a Mauricio Redolés en el concierto por los 30 años de “¿Quién mató a Gaete?”

Mauricio Redolés prepara una celebración especial por las tres décadas de ¿Quién mató a Gaete?, uno de los trabajos más reconocidos de su discografía.

El músico y poeta chileno interpretará el álbum completo en un concierto que tendrá entre sus invitados a Álvaro Henríquez y Claudio Narea.

La presentación está programada para el viernes 27 de noviembre en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA), en Santiago, y se enmarca además en la conmemoración de los 50 años de trayectoria artística de Redolés.

Publicado en 1996 por Sony Music, ¿Quién mató a Gaete? fue producido por Álvaro Henríquez y Hernán Rojas.

El álbum reunió a distintos músicos invitados y se convirtió en uno de los trabajos centrales de la carrera del cantautor, con canciones como Llegando a Yungay, Marcando ocupado y el tema que da nombre al disco.

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Álvaro Henríquez y Claudio Narea regresan al disco

La participación de Henríquez en el concierto supone un reencuentro con un álbum en cuya creación tuvo un papel directo.

El líder de Los Tres y Los Pettinellis fue uno de los productores musicales de ¿Quién mató a Gaete? y durante el espectáculo volverá a compartir escenario con Redolés para interpretar parte de ese repertorio.

También se incorporará Claudio Narea, guitarrista histórico de Los Prisioneros.

El músico participó como invitado en la grabación original de Marcando ocupado y volverá a interpretar la canción junto a Redolés en la presentación de noviembre.

La celebración contempla además la participación de otros nombres ligados al álbum, entre ellos Kiuge Hayashida, Tocori Berrú, Corina Pastenes, Toly Ramírez y Sebastián Redolés.

El espectáculo repasará ¿Quién mató a Gaete? de principio a fin, recuperando las 18 canciones que componen el trabajo, desde Mi voz hasta la composición que le da título.

El aniversario, en tanto, coincide con otro hito para el músico y poeta de 73 años.

En octubre fue distinguido con el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2026, reconocimiento otorgado por la Universidad de La Frontera a trayectorias relevantes de la poesía chilena.

“Estoy muy agradecido, muy contento, muy honrado, y quiero solamente estar a la altura de esta distinción en mi trabajo, así que es un gran desafío también para mí”, señaló Redolés tras conocerse la decisión.

El galardón, creado en 2012, ha distinguido anteriormente a autores como Manuel Silva Acevedo, Elicura Chihuailaf, Omar Lara, Elvira Hernández, Jaime Huenún, Rosabetty Muñoz y Thomas Harris.

Cuándo y dónde será el concierto

La celebración de los 30 años de ¿Quién mató a Gaete? se realizará el viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural CEINA, ubicado en Arturo Prat 33, Santiago.

Las entradas están disponibles a través de Passline y sus valores van desde $23.200 para las localidades generales hasta $47.600 para platea preferencial.

Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026.

Hora: 19:00 horas.

Lugar: Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Santiago.

Entradas: Desde $23.200 hasta $47.600 a través de Passline.

Público: Todas las edades.