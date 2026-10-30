Avanza en el Senado proyecto que posterga hasta octubre de 2027 la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales

La Sala del Senado aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que pospone la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales.

La iniciativa, que fue aprobada con 33 votos a favor y 6 en contra, busca postergar hasta el 15 de octubre de 2027 la puesta en marcha de la normativa y aumenta de tres a cinco los miembros del consejo directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales.

Previo a la votación, los senadores Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Constitución, y Gustavo Sanhueza, en representación de la Comisión de Hacienda, explicaron los alcances de la propuesta.

Según señalaron, se busca posponer el inicio de la normativa hasta octubre de 2027 y no hasta diciembre de 2027, como planteaba el proyecto del Gobierno.

Asimismo, los cinco consejeros estarán en sus cargos por seis años y no podrán ser designados para un nuevo período. En tanto, “el consejo se renovará parcialmente cada dos años con el acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio”, explicaron desde el Senado.

Adicionalmente, se determinó que en la propuesta que se haga al Senado para la primera designación de los integrantes del consejo, el Presidente de la República, “en un solo acto, identificará a dos personas que durarán seis años en sus cargos, a dos personas que durarán cuatro años en sus cargos y a una persona que durará dos años en su cargo”.