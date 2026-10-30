Binance, la principal plataforma de criptomonedas del mundo, sufre el mayor robo de la historia por presuntos ciberpiratas norcoreanos

(CNN En Español — CNN Chile) Binance, la más importante plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, suspendió los retiros después de que unos hackers irrumpieran en sus monederos digitales y robaran US$ 6.000 millones en lo que parece ser el mayor robo de criptomonedas de la historia.

Binance declaró el jueves por la noche que su investigación inicial indicaba que el ataque se produjo a través del ordenador portátil de un ingeniero, “lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y realizar transacciones de retirada no autorizadas”.

Un equipo de empresas de criptomonedas logró congelar alrededor de US$ 3.000 millones del botín robado en medio de una frenética batalla con los piratas informáticos para encontrar y controlar el dinero digital.

El codirector ejecutivo de Binance, Richard Tend, declaró en X que el ataque no fue una acción de “un solo clic”, sino un proceso complejo.

Añadió que la investigación no ha atribuido la responsabilidad a ninguna persona ni ha encontrado pruebas de ninguna filtración de claves privadas de monederos.

Binance afirmó que cubriría todas las pérdidas con recursos de la empresa y un fondo de emergencia, y añadió que el dinero de los usuarios están a salvo.

La plataforma de intercambio de criptomonedas también indicó que había suspendido temporalmente los depósitos y retiros mientras se realizaban las comprobaciones de seguridad, revocado la autorización de la dirección afectada y colaborado con las fuerzas del orden y socios de inteligencia blockchain para rastrear y recuperar los fondos.

La compañía prevé que los servicios de retiro se reanuden el domingo por la mañana.

Los analistas quedaron conmocionados por la cantidad de dinero afectada.

“Es el mayor ciberataque de la historia”, declaró a Reuters Aravind Srinivasan, director del negocio OTC sistemático de GSR, uno de los principales creadores de mercado de criptomonedas.

La empresa de rastreo de criptomonedas TRM Labs atribuyó el robo a una unidad de piratería informática de élite de Corea del Norte, “basándose en una sólida inteligencia dentro y fuera de la cadena de bloques”. Y señaló que “varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”.

Pangolin Intelligence, otra compañía de seguimiento de blockchain con sede en Singapur, afirmó que también creía que una unidad de piratería informática norcoreana estaba detrás del robo.

“El análisis de la actividad en la cadena de bloques relacionada con este ataque y su correlación con la información recopilada de incidentes conocidos anteriores [que involucran a la unidad cibernética norcoreana]” condujo a la atribución, declaró un analista de Pangolin Intelligence, que no quiso ser identificado por razones de privacidad.

“Creo que el juego del gato y el ratón apenas ha comenzado”, comentó a CNN el analista de Pangolin Intelligence, y agregó que Corea del Norte probablemente estaba a punto de recurrir a una red de organizaciones de lavado de dinero para intentar sacar provecho de los fondos robados.

Chainalysis, otra empresa de seguimiento de criptomonedas, afirmó estar monitoreando los fondos robados que circulan por múltiples cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin y Ethereum. Un portavoz de Chainalysis declaró a CNN que la empresa tenía una “alta probabilidad” de que Corea del Norte estuviera detrás del ataque.

CNN se ha puesto en contacto con la misión de Corea del Norte ante la ONU para obtener comentarios. Pyongyang ha negado previamente las acusaciones de piratería informática.

CNN ha solicitado comentarios al FBI, así como al Servicio Secreto de Estados Unidos, que también investiga delitos cibernéticos. En investigaciones anteriores de grandes hackeos de criptomonedas, el FBI contaba con un equipo de analistas disponible las 24 horas que trabajaba para congelar parte del dinero.

Si se demuestra que Corea del Norte es la culpable, no sorprendería a los funcionarios policiales estadounidenses ni a los expertos privados. Los hackers norcoreanos fueron culpados del anterior robo récord de criptomonedas, en el que supuestamente sustrajeron US$ 1.500 millones de Bybit, otra importante plataforma de intercambio de criptomonedas.

En ese caso, los atacantes robaron en cuestión de minutos una cantidad equivalente a una parte significativa del producto interno bruto anual declarado de Corea del Norte.

Según funcionarios estadounidenses y surcoreanos, tanto actuales como antiguos, los formidables equipos de piratería informática de Corea del Norte constituyen una fuente clave de ingresos para el régimen, potencia nuclear y sometido a sanciones.

Las Naciones Unidas y empresas privadas denuncian que piratas informáticos vinculados a Pyongyang han robado miles de millones de dólares a bancos y empresas de criptomonedas en los últimos años.

Una investigación de CNN de 2023 puso de relieve cómo el servicio de inteligencia surcoreano colaboró ​​con expertos privados en el rastreo de criptomonedas para incautar alrededor de US$ 1 millón en criptomonedas que los norcoreanos habían robado a una víctima.

A diferencia de las plataformas para negociar acciones, las de intercambio de criptomonedas suelen custodiar los activos digitales en nombre de sus usuarios, lo que las hace más vulnerables a los piratas informáticos y al robo, sobre todo dada la falta de supervisión regulatoria en este sector relativamente incipiente.

Binance fue cofundada en 2017 por el canadiense Changpeng Zhao, convirtiéndose en la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo en el plazo de un año desde su lanzamiento.

Sin embargo, Zhao renunció en 2023 tras declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos. Fue sentenciado a cuatro meses de prisión federal y recibió el indulto del presidente Donald Trump en octubre del año pasado.

Zhao, que ya no gestiona la plataforma pero sigue siendo su mayor accionista, declaró en X que el incidente parecía ser un ataque informático y que espera que la plataforma de intercambio cubra la totalidad de los fondos de los usuarios.

Los precios de Bitcoin y Ether, las criptomonedas más negociadas, se desplomaron tras la noticia de la filtración de datos de Binance, pero recuperaron parte de las pérdidas y cotizaron entre un 2% y un 3% por debajo a mediodía del viernes en Hong Kong.