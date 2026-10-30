Flor Weissse (UDI) y polémica por rebajas de penas a agresores de menores: “Estamos en una crisis (…) el Partido Republicano confunde lealtad con ceguera política”

La diputada y jefa de bancada de la UDI en la Cámara de Diputadas y Diputados, Flor Weisse, se refirió a la crisis que enfrenta el Gobierno a raíz de las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales contra menores de edad.

En este contexto, hay distintas voces oficialistas exigiendo la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de los errores que fueron reconocidos por el propio Presidente José Antonio Kast en una vocería el pasado lunes.

En entrevista con La Tercera, Weisse fue consultada si es que complica la lealtad de la UDI el hecho que algunos de sus parlamentarios se abran a acusar al ministro Rabat, ante lo cual replicó que “como partido hemos tenido una actitud leal con el gobierno, hemos concurrido con nuestros votos. Y cuando no, hemos planteado opiniones críticas”.

“Me parece que eso también es parte de colaborar y contribuir, cuando queremos que las cosas funcionen bien en beneficio de las personas. Nosotros hemos concurrido con nuestros votos en la mayoría de las veces”, añadió.

Posteriormente se le preguntó si no cree que esto es un punto de inflexión en cuanto a la lealtad con el Gobierno, sostuvo que “lo que de verdad me preocupa son las declaraciones e imputaciones inaceptables de parte de algunos diputados republicanos, cuando dicen que hay una deslealtad y una cobardía política”.

Respecto a los representantes republicanos, aseguró que “confunden lealtad con ceguera política, cuando hay una crisis importante y se necesita más que nunca tener un sentido de unidad, y no salir con estas declaraciones de superioridad moral que en nada ayudan. En una crisis así, eso es demostrar falta de madurez. Más aún saliendo de un episodio en donde el presidente del Partido Republicano pide disculpas”.