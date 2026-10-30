Crisis por rebajas de penas en Justicia: Fiscal nacional deriva denuncia contra Rabat y Silva por presunta prevaricación a Fiscalía Centro Norte

El fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió este viernes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte los antecedentes de una denuncia presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el subsecretario de Justicia, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa.

La denuncia fue presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana Castillo y apunta a una eventual infracción contemplada en el artículo 228 del Código Penal, según informó el Ministerio Público a través de un comunicado.

Los antecedentes fueron enviados al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para su conocimiento y los fines procesales correspondientes.

En el oficio, Valencia solicitó que, en caso de iniciarse una investigación penal o incorporarse los antecedentes a una causa vigente, se informe dentro de un plazo de 15 días el Rol Único de Causa (RUC) y el fiscal a cargo.

Asimismo, pidió que se comunique si se determina no iniciar una indagatoria.

Desde la Fiscalía Nacional precisaron que la remisión de los antecedentes no implica, por sí sola, la apertura de una investigación penal, la formalización de cargos ni la acreditación de responsabilidad de las autoridades denunciadas.