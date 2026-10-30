Operativo policial sacó de circulación cerca de mil motos: Hay 25 detenidos y se cursaron 1.516 infracciones al tránsito

Cerca de mil motocicletas fueron sacadas de circulación tras operativo de fiscalización en la Región Metropolitana.

El procedimiento, que fue encabezado por la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, tenía como objetivo “prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y fortalecer la seguridad vial”.

En el despliegue policial se logró la detención de 25 personas. De ellas, 12 tenían órdenes judiciales vigentes y estaban prófugas de la justicia; dos fueron arrestadas por falsificación de instrumento público; dos por receptación; una por conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y por conducción a velocidad temeraria.

Asimismo, se cursaron 1.516 infracciones al tránsito.

Adicionalmente, se identificaron motocicletas que tenían encargo por robo y otras con irregularidades, como ocultamiento de patentes.

Los vehículos fueron retirados de circulación y trasladados a los aparcaderos correspondientes. Carabineros informó que el 55% de los retiros estaría asociado a personas extranjeras.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, comentó que Carabineros continuará realizando estos operativos para reducir los riesgos en las calles, prevenir delitos y fortalecer la seguridad de peatones y conductores.