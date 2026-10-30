Subsecretario Silva revela que no consultó con ministro Rabat antes de publicar video donde habló sobre los decretos de rebaja de penas

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, dio a conocer que no consultó con el ministro Fernando Rabat su declaración.

Y es que ayer durante la noche, Silva publicó un video en el cual se defendió tras firmar algunos decretos para rebajar penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

“Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condena conocidas estos días y entiendo el porqué. Se trata de crímenes horribles que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias, y con razón hay miedo, angustia y rabia. Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué”, expresó en el registro.

Silva precisó que su firma aparece porque, cuando el ministro de Justicia está ausente, es subrogado por el subsecretario de la cartera, función que recae en él: “Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro”.

Este viernes, tras la publicación del video, el subsecretario afirmó que lo hizo para informar a la ciudadanía respecto a “una materia sobre la que existe gran desconocimiento”.

Y añadió que, bajo ese precepto, no estimó necesario consultarlo con el ministro de la cartera.

Según argumentó, sus declaraciones no eran distintas a las que había entregado el miércoles recién pasado en la sesión especial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro porque no estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Silva dijo que en el video solo explicó por qué él, en su posición de subsecretario, firmó dichos decretos.

Finalmente, señaló que lo importante es pensar en las víctimas y en sus familias para que estas situaciones no ocurran nuevamente.