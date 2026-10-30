CEO de Binance tras hackeo de US$ 6.300 millones: “Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas con los fondos de nuestra compañía”

El CEO de Binance, Richard Teng, aseguró que la compañía cubrirá todas las pérdidas del hackeo que sufrió el jueves con fondos propios, y afirmó que los activos de los clientes no fueron afectados, en un mensaje en video dirigido a los usuarios del exchange de criptomonedas más grande del mundo.

“Quiero ser claro. Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas del hackeo con los fondos de nuestra compañía. Sus activos están seguros”, señaló el ejecutivo.

Teng reiteró que Binance reservó más de US$ 6.340 millones de recursos propios para cubrir los activos robados, de los cuales US$ 5.000 millones ya están en los mismos activos afectados, como USDC, USDT, bitcoin, ether y BNB.

El ejecutivo sostuvo que lo afectado fue una billetera caliente de Binance, es decir, una billetera conectada a internet que la empresa usa para procesar operaciones, y no los fondos de los clientes: “Nunca usamos fondos de los clientes, así que no se ven afectados”.

En esa línea, explicó que la gran mayoría de los activos de los usuarios se mantiene en billeteras frías, desconectadas de internet, y que solo se traslada a billeteras calientes cuando un usuario hace un retiro.

Teng agregó que la compañía puede absorber una pérdida de este tamaño porque mantiene en criptoactivos gran parte de lo que gana con sus operaciones diarias: “Esa es precisamente la razón por la que podemos absorber una pérdida de este tamaño, de inmediato, con nuestro propio dinero”.

Asimismo, detalló que el monto restante se está completando con compras de activos en el mercado y a través de operaciones directas fuera de los exchanges, conocidas como OTC.

CEO revela nuevos antecedentes sobre el ataque

Sobre el ataque, el CEO reconoció que no fue obra de una sola persona y que, aunque la investigación inicial apuntaba a un computador portátil comprometido, la compañía descubrió puntos de vulneración adicionales.

“Este fue un ataque complejo. El atacante también usó un mecanismo de autodestrucción que eliminó herramientas y rastros a medida que avanzaba, lo que nos hace más difícil rastrear e investigar”, señaló.

El ejecutivo explicó que el atacante usó EIP-7702, una función de la red Ethereum que permite que una billetera delegue su ejecución a un contrato inteligente, para obtener control sobre una billetera caliente de la empresa.Según Teng, esa es la razón por la que Binance debió pausar su servicio de retiros para investigar, reconstruir y volver a probar todo el sistema.

El CEO indicó que el servicio de retiros no se reactivará hasta que pase pruebas rigurosas, pero que espera que los usuarios puedan retirar sus fondos antes del plazo del domingo.

Además, anunció una revisión de seguridad completa en toda la compañía, que abarca los dispositivos, la nube, la gestión de claves y los sistemas de firma.

Teng también informó que Binance publicará el lunes un informe completo de prueba de reservas, una verificación pública de que los fondos de los clientes están respaldados, y que espera entregar una primera versión antes de esa fecha. Mientras tanto, invitó a los usuarios preocupados a revisar los fondos en sus cuentas y a contactar al servicio al cliente.

“Estamos trabajando con las fuerzas del orden, firmas de inteligencia blockchain, emisores de tokens y otros exchanges para rastrear y recuperar los fondos robados. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos delincuentes rindan cuentas”, puntualizó Teng.