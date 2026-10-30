Binance confirma hackeo por US$ 6.300 millones, el mayor robo en la historia de las criptomonedas y promete cubrir todas las pérdidas

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, estimó en cerca de US$ 6.300 millones el impacto del ataque que sufrió este jueves, lo que lo convierte en el mayor robo en la historia de los criptoactivos.

La compañía aseguró que cubrirá todas las pérdidas y que los fondos de sus usuarios están seguros, según informó en una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con la investigación inicial de la empresa, el incidente habría comenzado con el computador portátil comprometido de un ingeniero de DevOps, el área encargada de la infraestructura y los sistemas internos. Según Binance, ese acceso permitió al atacante ingresar a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retiro no autorizadas.

Sin embargo, en una actualización, Binance matizó esa versión: “Nuestra investigación posterior ha descubierto puntos de vulneración adicionales. Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las autoridades para resolverlo”.

Binance reserva más de US$ 6.340 millones para cubrir las pérdidas

La compañía aseguró que cubrirá todas las pérdidas con su fondo de emergencia SAFU y con fondos propios. En su última actualización, Binance informó que reservó más de US$ 6.340 millones de recursos de la empresa para cubrir el incidente, de los cuales US$ 5.000 millones ya están en los mismos tokens que fueron sustraídos.

“Estamos completando la compra del monto restante adquiriendo activos a través de canales de mercado y canales OTC”, explicó la empresa, en referencia a las operaciones de compra directa fuera de los exchanges, y advirtió que ese proceso puede tomar más tiempo porque algunos tokens tienen baja liquidez.

Binance precisó que esas cifras no incluyen los activos congelados, que siguen sujetos a procesos de recuperación y verificación, y que publicará una prueba de reservas actualizada para demostrar que los fondos de sus clientes están respaldados.

Retiros siguen suspendidos tras el ataque

En paralelo, la plataforma mantiene suspendidos los retiros. Inicialmente, también pausó los depósitos, pero en una actualización de la madrugada informó que estos ya operan con normalidad.

Según Binance, las salidas de fondos se detuvieron cuando suspendió el servicio de retiros, que espera reanudar dentro de 45 horas, una vez que complete una revisión de seguridad del servicio y de las direcciones asociadas.

La empresa informó además que ya congeló cerca de US$ 3.000 millones de los activos afectados, que revocó la autorización de la dirección comprometida y que trabaja con las autoridades, los emisores de monedas estables y firmas de inteligencia blockchain para rastrear y recuperar los fondos.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos criminales y llevarlos ante la justicia”, afirmó Binance.

Registros de Ethereum muestran transferencias millonarias

Según los registros de la red Ethereum, las salidas comenzaron alrededor de las 17:24 horas del jueves, cuando una billetera de Binance conocida como “Binance 14” envió en una sola transacción 167.464 ETH y más de 60 otros tokens a una dirección nueva.

La dirección que ejecutó la operación había sido financiada a través de Tornado Cash, un servicio que oculta el origen de los fondos, y el explorador Etherscan ya la identifica como “Binance Hot Wallet Exploiter”.

Ese mismo día, el atacante había creado los contratos inteligentes que usó en la operación. Luego, la billetera principal de Binance quedó vinculada a uno de esos contratos, lo que le permitió vaciarla en minutos. Segundos después, otra billetera de la compañía, “Binance 16”, envió 28.005 ETH al mismo destino.

Entre los fondos congelados, Tether, emisora de la moneda estable USDT, informó que bloqueó los fondos en la dirección receptora, y su CEO, Paolo Ardoino, afirmó que el monto congelado supera los 1.567 millones de USDT.

Circle, emisora del USDC, informó que congeló más de 800 millones de USDC en coordinación con las autoridades. Los fondos en ether y otros tokens, en cambio, no pueden ser bloqueados por un emisor, y parte de ellos ya fue reenviada a otras direcciones.

Firmas de inteligencia apuntan a Corea del Norte

Aunque Binance no ha atribuido el ataque a ningún responsable, varias firmas de rastreo de criptomonedas apuntan a Corea del Norte, según informó CNN. TRM Labs atribuyó el robo a una unidad de élite de hackers norcoreanos sobre la base de inteligencia dentro y fuera de la cadena de bloques, y sostuvo que varias características del ataque coinciden con robos anteriores vinculados a ese país.

Chainalysis afirmó tener “alta confianza” en que Corea del Norte está detrás del hackeo, y la firma Pangolin Intelligence, con sede en Singapur, llegó a la misma conclusión.

Según un analista de Pangolin Intelligence citado por CNN, Corea del Norte probablemente recurrirá a una red de organizaciones de lavado de dinero para intentar convertir los fondos robados en efectivo.

Chainalysis indicó que está monitoreando los fondos mientras se mueven a través de múltiples cadenas de bloques, incluidas las de bitcoin y ether. Asimismo, Pyongyang ha negado en el pasado las acusaciones de hackeo.

Robo supera el récord del ataque a Bybit en 2025

El robo supera con creces el récord anterior, el ataque al exchange Bybit en febrero de 2025, en el que se sustrajeron unos US$ 1.500 millones y que también fue atribuido a hackers norcoreanos.

El último hackeo de Binance había ocurrido en mayo de 2019, cuando perdió unos 7.000 bitcoins, por entonces cerca de US$ 40 millones, que también cubrió con su fondo SAFU.

El ataque golpeó al mercado de criptomonedas. Este viernes, el token BNB ligado al ecosistema de Binance caía 7,27%, hasta los US$ 693,9, mientras el bitcoin retrocedía 5,4%, hasta los US$ 76.748.