Providencia celebrará Halloween con actividades para la familia: ¿Desde qué hora es la actividad?

Con motivo de un nuevo Halloween, Barrio Italia realizará distintas actividades dirigidas a toda la familia este sábado 31 de octubre.

Entre las 12:00 y las 21:00 horas se realizará “Halloween Entre Calles”, una celebración organizada por la Municipalidad de Providencia, a través de HUB Providencia, junto a la Asociación Gremial de Barrio Italia.

La actividad se llevará a cabo en el tramo entre las calles Santa Isabel y Caupolicán, que se mantendrá cerrado al tránsito vehicular para recibir a vecinos y asistentes.

Durante el día habrá distintas actividades, como teatro al aire libre, espectáculos de magia, zanquistas, música instrumental en vivo y presentación de disfraces.

Desde la Municipalidad adelantaron que también habrá una oferta gastronómica especial preparada por los restaurantes del sector.

El alcalde Jaime Bellolio comentó que “la mejor forma de estar seguros no es encerrándonos más temprano en nuestras casas, es ocupando los espacios públicos. Por eso, este fin de semana invitamos a nuestros vecinos y vecinas a disfrutar de nuestros barrios en una actividad familiar, impulsar el comercio local y llenar de vida la comuna”.