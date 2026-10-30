Red Movilidad suma a 16 nuevas conductoras de micros: Cifra llega a casi 2.500 mujeres trabajadoras

El Ministerio de Transportes dio a conocer que 16 mujeres se sumaron como conductoras a la Red Metropolitana de Movilidad.

En una actividad realizada en el terminal de Conecta Mobility, en Huechuraba, las trabajadoras recibieron sus certificados luego de completar el curso de conducción para obtener la licencia profesional clase A3, la cual las habilita para ser conductoras de micros de Red Movilidad.

La iniciativa es parte de una alianza público-privada que otorgó becas que se gestionaron a través del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, de SernamEG de la Región Metropolitana, en alianza con Conecta Mobility, empresa operadora del sistema de transporte público.

En la instancia estuvieron presentes la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el alcalde de Huechuraba, Max Luksic; representantes de SernamEG y ejecutivos de Conecta Mobility, además de las egresadas y sus familias.

De acuerdo al Ministerio de Transportes, con esta incorporación la cifra de conductoras del sistema pasó de 40 en 2007 a 2.448 en la actualidad, un 14% del total.

El subsecretario de Transportes comentó que “Red Movilidad cuenta con más de 18 mil conductores, de los cuales 2.448 son mujeres, es decir, 14% del total, pero todavía hay una brecha”.

“Por eso, iniciativas como esta son tan valiosas, porque le abre las puertas del empleo formal a más mujeres y le da al sistema nuevas conductoras, con otra mirada y otra forma de cuidar a los pasajeros. Los datos así lo demuestran: En 2007, el sistema contaba con 40 conductoras. Hoy, esa cifra alcanza las 2.448 mujeres, lo que se traduce en un aumento de 6.000 %”, agregó.

Mientras que la ministra de la Mujer valoró la capacitación y destacó que trabajarán en un rubro masculinizado: “Las mujeres podemos estar en donde nos propongamos”.

Y comentó que esta nueva fuente laboral “no se trata solamente de algo económico, sino de proyectos que hay detrás, de proyectos personales, de un futuro para la familia, también muchas familias en Chile que son lideradas única y exclusivamente por una mujer. Me refiero a hogares monoparentales, donde el único ingreso de esa familia, de ese hogar, es el fruto del trabajo de una mujer”.

Por su parte, Carolina Núñez, una de las beneficiarias de la beca, expresó que “cuando una mujer avanza, ese logro no se queda solo en ella. También llega a su hogar, da fortaleza a su familia y abre caminos para quienes vienen detrás. Ojalá nuestra historia inspire a otras mujeres a creer en sus capacidades y atreverse a perseguir sus propios sueños”.