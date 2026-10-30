Metro anuncia extensión horaria por conciertos de Iron Maiden en Chile: Revisa aquí el detalle

Metro de Santiago tendrá extensión horaria este fin de semana en algunas estaciones por los conciertos de Iron Maiden en el Estadio Nacional.
Los británicos llegan a Chile con su gira mundial del 50 aniversario de la banda, “Run For Your Lives”, y se presentarán este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el recinto deportivo.
Debido a ello, el tren subterráneo funcionará hasta más tarde en algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6 durante dichos días.
Extensión horaria de Metro por conciertos de Iron Maiden
El sábado 31 el horario será hasta las 00:30 horas y el domingo 1 será hasta las 00:00 horas.
Las estaciones de ingreso serán:
- Líneas 3 y 6: Ñuñoa
- Línea 6: Estadio Nacional
- Líneas 5 y 6: Ñuble
Estaciones de salida:
- Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña
- Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés
- Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones
También estará disponible la intermodal de Franklin en Línea 6.
Atent@s, fans de @IronMaiden! 😜 Este sábado y domingo tendremos extensión horaria en algunas estaciones de #L3, #L5 y #L6, hasta las 00:30 y 00:00 hrs. respectivamente.
Revisa aquí el detalle de las estaciones de ingreso, salida y combinación 👇🏻 https://t.co/AOGXeOOMb8
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 29, 2026
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