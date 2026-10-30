Metro anuncia extensión horaria por conciertos de Iron Maiden en Chile: Revisa aquí el detalle

Metro de Santiago tendrá extensión horaria este fin de semana en algunas estaciones por los conciertos de Iron Maiden en el Estadio Nacional.

Los británicos llegan a Chile con su gira mundial del 50 aniversario de la banda, “Run For Your Lives”, y se presentarán este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el recinto deportivo.

Debido a ello, el tren subterráneo funcionará hasta más tarde en algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6 durante dichos días.

Extensión horaria de Metro por conciertos de Iron Maiden

El sábado 31 el horario será hasta las 00:30 horas y el domingo 1 será hasta las 00:00 horas.

Las estaciones de ingreso serán:

Líneas 3 y 6: Ñuñoa

Línea 6: Estadio Nacional

Líneas 5 y 6: Ñuble

Estaciones de salida:

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones

También estará disponible la intermodal de Franklin en Línea 6.