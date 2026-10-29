¿Tormentas eléctricas en Halloween? DMC emite aviso para siete regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones del país.

De acuerdo con la entidad, debido a una inestabilidad atmosférica, se podría desarrollar el fenómeno meteorológico en zonas del centro y centro-sur.

Así, la actividad eléctrica podría darse desde la tarde de esta jornada hasta la noche del sábado 31 de octubre, durante la festividad de Halloween.

Además, señalaron que las tormentas eléctricas podrían venir acompañadas de chubascos aislados.

Regiones comprendidas en el aviso:

Región de Coquimbo (precordillera, valles precordilleranos y cordillera)

Región de Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera)

Región Metropolitana (valle, precordillera y cordillera)

Región de O’Higgins (valle, precordillera y cordillera)

Región del Maule (valle, precordillera y cordillera)

Región del Ñuble (valle, precordillera y cordillera)

Región del Biobío (valle, precordillera y cordillera)

A estas se les suman cuatro regiones de la zona norte, que podrían experimentar tormentas durante esta noche junto a precipitaciones aisladas: