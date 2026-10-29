Diputada Weisse (UDI) acusa que republicanos “confunden lealtad con ceguera política”

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, abordó la postura de su partido frente a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y cuestionó las críticas del Partido Republicano hacia su colectividad, acusando que algunos parlamentarios “confunden lealtad con ceguera política”.

En conversación con La Tercera, la jefa de bancada de los diputados UDI comentó la postura de su partido sobre la acusación constitucional contra el ministro Rabat, argumentando que esta solo se ha anunciado y “todos los diputados de la bancada vamos a analizarla de manera muy responsable y en el momento se tomará la decisión”.

Desde el Partido Republicano sostuvieron que no contarían con los votos para acusar constitucionalmente al secretario de Estado. En base a su criterio, Weisse comentó que “lo que hemos visto hasta ahora es que el ministro Rabat se ajustó a la Constitución y las leyes”.

Por ello, declaró que tienen que analizar el contenido de la acusación y determinar si tiene sustento jurídico para su tienda, sin embargo, según explicó, “de acuerdo a lo que vemos, ese sustento jurídico hoy no estaría“.

Respecto a la lealtad de la UDI —que la han señalado anteriormente— con el Gobierno, la representante de la Región del Biobío arremetió contra algunos diputados republicanos, argumentando que “confunden lealtad con ceguera política, cuando hay una crisis importante y se necesita más que nunca tener un sentido de unidad, y no salir con estas declaraciones de superioridad moral que en nada ayudan”.

Tras ello, la diputada arremetió contra la colectividad liderada por Arturo Squella, apuntando a que “si el Partido Republicano no quiere que nosotros sigamos acompañando, que lo digan entonces. No creo que sea lo que quiere el Presidente”.

Al consultarle respecto a su abstención del proyecto que solicitaba al presidente José Antonio Kast la renuncia del titular de Justicia, la legisladora explicó que “los ministros son funcionarios que dependen de manera inmediata y directa del Presidente. Por lo tanto, es su facultad ponderar y evaluar cuándo un ministro debe o no continuar”.