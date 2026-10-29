Los 10 disfraces de Halloween más buscados en Chile

A pocos días de Halloween, ya se nota qué personajes van a salir a la calle este 31 de octubre. Entre julio y octubre de 2026, las búsquedas de “disfraz de” se dispararon para figuras como Merlina Addams, Freddy Krueger y Jack Skellington.

Google Trends marca varios de estos términos como “aumento puntual”, la categoría que la plataforma usa cuando una búsqueda crece respecto del período anterior. Este es el top 10, en el orden en que lo muestra la herramienta.

Los 10 disfraces con más alza de búsquedas en Chile

1. Merlina y Morticia Addams

La familia Addams encabeza la lista. La protagonista de la serie de Netflix sigue vigente. La plataforma de streaming ya confirmó una tercera temporada, aún sin fecha de estreno. Su madre, Morticia, también aparece en el listado, por lo que el disfraz en dupla se instala como una opción.

2. Freddy Krueger

El asesino de los sueños de Pesadilla en la calle Elm volvió a la conversación este año. En julio, Paramount anunció una nueva película basada en el universo creado por Wes Craven, y en octubre el personaje llegó a Fortnite como parte de su evento de Halloween. El suéter a rayas rojo y verde, el sombrero y el guante con cuchillas siguen siendo la base del disfraz.

3. Jack Skellington

El protagonista de El extraño mundo de Jack aparece en el top junto con la propia película, que también subió en búsquedas. El clásico de 1993 funciona tanto para Halloween como para Navidad, y su disfraz se resuelve con un traje negro a rayas y maquillaje de calavera.

4. Doctor de la peste

Google registró alzas para “peste” y “peste negra”, asociadas al traje del médico de la peste que consiste en una máscara con forma de pico, capa y sombrero negros. El atuendo se inspira en los médicos que atendían brotes de peste en Europa durante el siglo XVII.

5. Venom

El simbionte de Marvel, archienemigo y antihéroe de Spider-Man, es uno de los pocos personajes de superhéroes en la lista. Su disfraz suele combinar un traje negro ajustado con una máscara de dientes y lengua.

6. Calavera de alfeñique

La calavera de azúcar del Día de Muertos mexicano, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, se cuela en el ranking. Más que un traje, es un maquillaje facial con flores y colores que se suele combinar con vestidos al estilo Catrina.

7. Reina de Corazones

La villana de Alicia en el país de las maravillas es una de las alternativas sin sangre ni máscaras del listado. Corona, vestido rojo y negro con corazones y un abanico o cetro bastan para armarla.

8. Tiffany Valentine

La novia de Chucky, protagonista de la película de 1998, es otro disfraz pensado para ir en pareja. Vestido de novia o chaqueta de cuero, cabello rubio y cicatrices maquilladas son sus rasgos más reconocibles.

9. Michael Myers

El asesino de la saga Halloween, iniciada por John Carpenter en 1978, es un clásico de la fecha. Overol azul oscuro y máscara blanca sin expresión: uno de los disfraces más simples de armar del top.

10. Ghostface

El asesino de Scream cierra la lista, con alzas tanto para su nombre como para el de la saga. La franquicia cumplió 30 años y estrenó Scream 7 en cines en febrero de 2026. Túnica negra y la máscara del grito son todo lo que se necesita.

Otros disfraces que también subieron

Fuera del top, se posicionan otras opciones como disfraces de ángel, Monster High, Coraline, Monsters Inc y prisionero.