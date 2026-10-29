Estética retro y diseño transparente: Presentan una nueva colección de controles DualSense para PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment anunció la Colección Prism, una nueva línea de controles DualSense y cubiertas para la PlayStation 5 con acabado transparente, en un claro guiño a la estética que dominó la electrónica de fines de los años 90.

La propuesta llega en tres tonos de alto brillo: naranja intenso, verde esmeralda y gris grafito. Tanto el control como las tapas laterales de la consola comparten el mismo efecto, por lo que es posible armar un set completo del mismo color.

Desde el equipo de diseño de Color, Material y Acabado de Sony explicaron que el lanzamiento responde a una demanda de larga data. Leo Cardoso sostuvo que “sabemos lo mucho que nuestros fans estaban deseando que volvieran los mandos transparentes. Queríamos recuperar la icónica tendencia transparente de finales de los 90 con un toque moderno que complementa el diseño industrial de PS5″.

Su compañero Satoshi Aoyagi profundizó en los detalles: “la parte posterior del DualSense es completamente translúcida y deja ver la tecnología del control, mientras que la pieza central luce un acabado metálico que busca darle un aspecto más elegante”.

Cada tono fue pensado para jugar con la transparencia. De acuerdo con Aoyagi, el naranja se vuelve levemente rosado en las zonas donde el material se superpone, el verde, inspirado en un tono “cazador”, gana profundidad, y el gris adopta matices fríos, similares a un cielo de tormenta.

Fechas y lo que falta saber

Las reservas abrirán el martes 10 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas (hora local) en tiendas participantes, y la colección comenzará a llegar a partir del 4 de febrero de 2027.

Sony no informó cuánto costarán los accesorios y advirtió que tanto la fecha de lanzamiento como la disponibilidad pueden cambiar dependiendo del país, por lo que todavía no hay confirmación oficial para el mercado chileno.