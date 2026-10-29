Exministro Boccardo critica al Gobierno por desempleo: “No tiene un plan porque no cree que el Estado sea un actor significativo para enfrentar la crisis”

Esta tarde, el exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, abordó la reciente cifra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situó en 9,8% la tasa de desempleo nacional durante el trimestre julio-septiembre de 2026.

En conversación con T13, el exsecretario de Estado manifestó su preocupación por el escenario laboral del país y advirtió que las actuales cifras de desocupación y destrucción de puestos de trabajo serían las más complejas desde 2010.

“La situación es muy delicada. Creo que no habíamos tenido cifras de desempleo y de destrucción de empleos, exceptuando la pandemia, desde el año 2010, o sea, estas son las peores cifras en materia de desocupación y de destrucción de empleo que el país recuerde desde que tenemos registro desde el año 2010 y eso viene acompañado, además, al menos en mi convicción, de que el Gobierno no tiene un plan de empleo, entonces estamos en una situación muy complicada”, dijo.

Al consultarle respecto a la estrategia del Ejecutivo por apalear esta situación, Boccardo explicó que “el Gobierno no tenía ni tiene un plan de empleo porque no cree que el Estado sea un actor significativo para enfrentar esta crisis”.

Tras ello, la exautoridad sostuvo que “en gobiernos anteriores, incluido el nuestro, la tasa de desempleo fue aumentando, pero al mismo tiempo se creaban puestos de trabajo (…). Lo que no había ocurrido en mucho tiempo, por lo menos desde el 2010 en adelante, que por tres trimestres consecutivos se destruyeran empleos”.

Por último, el extitular del Trabajo cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al escenario laboral y apuntó a la falta de medidas para enfrentar este tipo de crisis, señalando que:

“La señal que está dando el Gobierno es que pareciera que las medidas típicas que ocupan todos los gobiernos del mundo cuando se producen estas situaciones no son necesarias y lo que hay que esperar es que en algunos meses más o en algunos años más la economía recupere su ritmo y que los empleadores hagan su trabajo”, concluyó.