Exministra Vallejo critica respaldo de Kast a Rabat: “Por razones menos graves han sacado ministras”

La exvocera de Gobierno Camila Vallejo criticó el respaldo del presidente José Antonio Kast al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con el programa Turno, Vallejo reiteró que el secretario de Estado debería renunciar a la cartera y cuestionó que en la administración, “por razones menos graves, han sacado ministras“.

“Vimos el caso de la ministra (Natalia) Ducó, la ministra del Deporte, que por un mal uso de un auto fiscal, donde correspondía obviamente hacer valer la responsabilidad política, la sacaron del gabinete. Y en este caso, por liberar a pedófilos, no han ocupado la misma vara“, cuestionó.

Para la exministra, lo anterior “es responsabilidad política del Presidente de la República“. “O sea, si hay un responsable político real, es el presidente Kast, que ha decidido hasta el día de hoy respaldar al ministro de Justicia, a pesar de todos los antecedentes que ya se han dado a conocer de su responsabilidad política, de la gravedad del impacto que ha tenido su error político”, enfatizó.

Sostuvo que “no basta con decir que hubo un error político y no hacer valer la responsabilidad política de ese error“. Asimismo, remarcó que el Ejecutivo “está en una situación bien compleja, porque corregirlo en este momento es muy difícil. O sea, cómo hacer que los pedófilos, los violadores que fueron liberados, vuelvan a la cárcel es un camino que todavía no se vislumbra, más con los argumentos que ha usado el propio ministro de Justicia”.

“Y lo peor de todas las cosas es que han dicho que hay responsabilidades políticas, pero no las están pagando. Y esa es una decisión exclusiva del Presidente de la República, es decir, del presidente Kast, no solo del ministro, porque el ministro es un subordinado del Presidente de la República”, añadió.

Así las cosas, Vallejo sostuvo que “si el ministro está donde está, es porque el presidente Kast lo está protegiendo. Está protegiendo a un ministro de Justicia que usa los argumentos de los defensores de los condenados y no de los defensores y defensoras de las víctimas”.