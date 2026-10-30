Investigan homicidio en Pudahuel: Adolescente fue baleado tras presunta pelea cerca del Aeropuerto

Un adolescente de 16 años murió tras ser baleado en plena vía pública en Pudahuel (Región Metropolitana).
De acuerdo con información preliminar, el joven habría mantenido una discusión con desconocidos en las cercanías del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Fue trasladado hasta un recinto asistencial en Lampa, donde habría ingresado sin signos vitales. Según consigna Radio Bío Bío, la víctima habría sido dejada en el centro médico por desconocidos, quienes luego se fueron del lugar.
La Fiscalía ECOH, junto a Carabineros, se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y encontrar a el o los responsables del homicidio.
La Fiscalía indicó que se trasladó hasta la comuna de Pudahuel junto a personal policial “para investigar el homicidio, mediante arma de fuego, de un NNA de nacionalidad chilena” y que “en el lugar se encontró amplia evidencia balística”.
Hasta la comuna de Pudahuel se trasladó @ECOH_FiscaliaRM junto a @Carabdechile para investigar el homicidio, mediante arma de fuego, de un NNA de nacionalidad chilena. En el lugar se encontró amplia evidencia balística. https://t.co/LnFgqKJqb1
— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 30, 2026
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