María Corina Machado pide una “comisión de verdad” en el próximo Gobierno e insiste en que se hagan elecciones presidenciales en 2027

(CNN Español) — La líder opositora venezolana María Corina Machado habló este jueves en su primera conferencia de prensa desde que regresó a su país tras más de 10 meses en el exilio.

Durante su encuentro con periodistas, insistió en que se realicen elecciones presidenciales en 2027, con apego al plan que Estados Unidos delineó en enero después de la captura del presidente Nicolás Maduro, y planteó la creación de una comisión de la verdad en el próximo Gobierno.

El regreso de Machado a Venezuela, de donde salió a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, ocurrió el domingo por la mañana y su primera aparición pública se dio en la Iglesia de Santa Rosa de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. El miércoles recorrió el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio.

“Mi presencia en Venezuela y lo que hemos vivido en estos últimos tres días demuestran, en primer lugar, que el plan de las tres fases que ha presentado el presidente (Donald) Trump avanza y, después de unas cuantas horas, han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos, a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”, dijo en la conferencia de este jueves.

Agregó que desde el 3 de enero, luego de la captura del derrocado presidente, “gracias a la acción del Gobierno de los Estados Unidos, Maduro enfrenta la justicia y se han abierto las compuertas de la libertad”. Maduro fue detenido por Estados Unidos para ser acusado en ese país de narcoterrorismo, narcotráfico y otros delitos. Él rechaza los cargos y se prevé que su juicio comience a mediados del próximo año.

La dirigente opositora dijo que, desde su regreso al país, no ha tenido diálogo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y remarcó que, aunque no participa del proceso de negociación en curso entre el chavismo y un sector de la oposición (liderado por la exdiputada Dinorah Figuera), tampoco tiene intención de obstaculizar ese proceso de acuerdos.

De cara al futuro, Machado dijo que será necesario un proceso de reparación mediante una comisión de la verdad, así como procesos en la justicia ordinaria.

“Yo creo firmemente en la necesidad de que, una vez que llegue el próximo Gobierno pronto, se inste una comisión de la verdad, una comisión de la verdad integrada por personas absolutamente independientes, intachables, venezolanos y extranjeros, que puedan escuchar a las víctimas, que puedan conocer la verdad y que puedan plantear reparación a cada uno de ellos”, expuso.

“Y creo que en la justicia ordinaria deben darse, por la vía legal, atribuciones especiales a ciertos tribunales, para llevar adelante el proceso de justicia en los casos de los delitos que se han cometido durante todos estos años. Va a ser un proceso arduo, pero no me corresponde a mí hablar de delito alguno o de pena alguna porque, definitivamente, vamos a ir hacia un proceso de autonomía en el Poder Judicial”, agregó.

La dirigente opositora también aseguró: “La nuestra ha sido una ruta de los imposibles; nos decían que era imposible lograr lo que nos habíamos propuesto y yo siempre recuerdo que cuando enfrentábamos estos obstáculos era con el ánimo, con el espíritu de hacernos más grandes”.

Machado sostuvo que uno de sus objetivos será que en Venezuela haya reparación para quienes fueron encarcelados por motivos políticos: “Quiero dar las gracias a los presos políticos, a los perseguidos, a sus familiares y a los defensores de derechos humanos. Y hoy quiero comprometerme nuevamente con ellos, que en Venezuela habrá memoria, habrá justicia, habrá reparación y, sobre todo, no repetición”.

La dirigente opositora, quien dio su conferencia de prensa poco después de que la presidenta encargada difundiera un mensaje en video, prometió que “nunca jamás un venezolano sufrirá el horror de la fuerza del Estado, del terrorismo, contra la integridad y la dignidad” y que no descansarán “hasta que el último venezolano civil y militar sea liberado”.

En palabras de Machado, de ahora en adelante hasta los próximos comicios, impulsará “un gran proceso de debate y de construcción de consenso” en el que participen los venezolanos dentro y fuera del país para reunirse en asambleas. “La idea no es tener una asamblea de 1.000 personas, sino asambleas de 10 personas, de 15, de 20, en las que se pueda debatir y decidir el tipo de justicia, de educación, de salud que queremos para el futuro”.