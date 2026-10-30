Comisión de Evaluación de Antofagasta aprueba dos parques solares con baterías por US$ 688 millones en María Elena: uno es de SQM

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta aprobó este viernes 30 de octubre dos proyectos de energía solar con almacenamiento en baterías en la comuna de María Elena, que suman una inversión de US$ 688 millones, según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Ambos fueron evaluados mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), el instrumento que se utiliza para iniciativas que, según sus titulares, no generan efectos ambientales significativos.

El de mayor tamaño es el Parque Fotovoltaico Elena 2, de la empresa GR Cabo de Hornos SpA, con una inversión de US$ 577 millones.

El proyecto contempla la instalación de 906.528 paneles solares de 625 Wp cada uno, que en conjunto alcanzarán una potencia instalada de 566,58 MWp y una potencia nominal de 467,5 MW.

La iniciativa incluye además un sistema de almacenamiento de energía en baterías, conocido como BESS, con una potencia de 430 MW y una capacidad cercana a 3.010 MWh, equivalente a siete horas de autonomía.

Según GR Cabo de Hornos SpA, las baterías permitirán almacenar la energía para inyectarla después al sistema, lo que dará mayor flexibilidad a la red y contribuirá a descongestionar la matriz energética.

El parque se ubicará a unos 60 kilómetros al noroeste de Calama, en la provincia de Tocopilla, y abarcará una superficie de 895,27 hectáreas. La energía se evacuará a través de una línea de alta tensión de 21,89 kilómetros, compuesta por 56 estructuras, que se conectará a la subestación Kimal, de propiedad de un tercero, para inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El proyecto también considera obras complementarias, como centros de transformación y de seccionamiento y casetas de servicios auxiliares. Elena 2 ingresó al sistema de evaluación ambiental en febrero de 2026.

SQM invertirá US$ 111 millones en parque solar para sus operaciones

El segundo proyecto aprobado es el Parque Fotovoltaico y Línea de Transmisión para el Abastecimiento de Instalaciones SQM, de la minera no metálica SQM, con una inversión de US$ 111 millones. La iniciativa ingresó a evaluación en diciembre de 2025.

El parque tendrá una potencia instalada de 76,5 MWp y un sistema de almacenamiento basado en baterías de litio con una capacidad de 320 MWh, capaz de entregar 20 MW durante 16 horas continuas.

El proyecto contempla también una subestación elevadora, que aumentará la tensión desde 33 kV a 66 kV, y una línea de alta tensión de unos siete kilómetros, que conectará el parque con una subestación existente.

A diferencia de Elena 2, la energía generada por el parque de SQM se destinará principalmente al abastecimiento de su planta de producción en la faena Coya Sur, aunque la compañía también contempla la opción de inyectar electricidad al Sistema Eléctrico Nacional en caso de que se requiera.

Según la ficha del proyecto, con esta iniciativa SQM busca avanzar en sus metas de descarbonización, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética de sus operaciones, mediante un suministro continuo y estable de electricidad.

La compañía tiene además en evaluación un proyecto similar en la Región de Tarapacá, en la comuna de Pozo Almonte, también por US$ 111 millones, que ingresó al sistema en diciembre de 2025 y que actualmente se encuentra suspendido.