DMC emite aviso por riesgo de tornados y trombas marinas: Conoce las regiones afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso por probabilidad de tornados y trombas marinas en dos regiones de la zona sur del país.
En el comunicado, la DMC advierte que desde la tarde hasta la noche del sábado 31 de octubre habrá probabilidad de desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, debido a una condición de inestabilidad atmosférica.
Advirtieron que esto podría estar acompañado de intensos vientos locales arrachados y tornádicos; es decir, rachas intensas y repentinas que aumentan de velocidad en cuestión de segundos, al igual que están presentes las condiciones atmosféricas necesarias para generar tornados o trombas marinas.
¿Cuáles son las regiones afectadas?
De acuerdo con la entidad, las zonas consideradas en el aviso son:
- Región de O’Higgins: zonas del valle y la precordillera.
- Región del Maule: zonas del valle y la precordillera.
Cabe recordar que en dichas regiones también se pronosticaron precipitaciones normales a moderadas en un corto período durante el sábado 31 de octubre, las cuales podrían acumular hasta 30 milímetros.
A esto se suma la probabilidad de tormentas eléctricas con granizo informada por la DMC, las cuales se podrían desarrollar desde este viernes hasta el domingo 1 de noviembre.
#AVISO A596/2026
☁️🌪️#NubesConvectivas con características tornádicas
📍 En zonas de las regiones de O’Higgins y Maule.
👀👆🏻 Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos.🌬️🌪️
🗓️ Desde la tarde y hasta la noche del sábado 31 de #octubre.
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#Chile
#tornado #lluvias
— MeteoChile (@meteochile_dmc) October 30, 2026
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